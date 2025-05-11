Kulis: PKK, silah bırakma ve fesih kararını bugün açıklayabilir

PKK'nin, silah bırakma ve fesih kararını bugün açıklayabileceği iddia edildi.

PKK, 9 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde yapıldığı belirtmişti.

PKK'nin açıklamasında "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.

Açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirildiği, PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldığı ifade edilmişti.

Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, PKK'nin, kendini fesih ve silah bırakma kararını bugün açıklaması bekleniyor.