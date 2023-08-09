Kulis: Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istiyor

AKP'de yerel seçim hazırlığı devam ederken yeniden milletvekili olamayan pek çok ismin büyükşehir belediye başkanlıkları için “aday olmak istediği” öne sürüldü. Kulislere göre Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak isteyenlerin arasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gibi isimler yer alıyor.

Yerel seçimlere 8 ay kala AKP’de “üç dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan pek çok ismin büyükşehir belediye başkanlıkları için “aday olmak istediği” konuşuluyor.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in Ankara, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın İzmir’den “belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.

AKP içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyenler arasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gibi isimlerin de olduğuna işaret ediliyor.

Altınok, adının Ankara için “aday olarak geçmesi” sonrasında “aday olmak istediğini” açıklamış ve “Verilecek göreve hazırız” demişti. Altınok, dün de adaylık ile ilgili olarak “Partimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylığını bize tevdi ederse göreve talibiz. Aday olursam kazanacağıma inanıyorum. Anket yaptırıyorum, anketler kazandığımı gösteriyor” açıklamasında bulundu.

AKP, İZMİR'DE KİMİ ADAY GÖSTERECEK?



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde hedefinin, “CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olduğunu” açıklamıştı.

AKP, “CHP’nin kalesi” olarak da bilinen İzmir için bu kez, “her kesimden oy alabilecek bir aday üzerinde çalıştığı” belirtilmişti.

AKP’nin eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’i “aday göstermek istediği” de iddia edilmişti.

Ancak AKP’de “üç dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.