Kulis: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu

İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adının belli olduğu iddia edildi.

Gazeteci Gürkan Hacır, tv100 canlı yayınında Ağıralioğlu ile yaptığı kısa konuşmanın detaylarını paylaştı.

Öğrenilene göre Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor.

GAZETECİ SAYMAZ'DAN PAYLAŞIM

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu.

Partinin adı: Anahtar Parti

Kısaltma: A Parti

Amblemi: Anahtar"

Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu.

Partinin adı: Anahtar Parti

Kısaltma: A Parti

Amblemi: Anahtar — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 26, 2024