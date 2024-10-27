Kulis: Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı belli oldu. Ağıralioğlu'nun partiye 'Anahtar Parti' ismini vereceği öğrenilirken, parti ambleminin ise anahtar olacağı ifade edildi.
İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adının belli olduğu iddia edildi.
Gazeteci Gürkan Hacır, tv100 canlı yayınında Ağıralioğlu ile yaptığı kısa konuşmanın detaylarını paylaştı.
Öğrenilene göre Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor.
GAZETECİ SAYMAZ'DAN PAYLAŞIM
Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu.
Partinin adı: Anahtar Parti
Kısaltma: A Parti
Amblemi: Anahtar"
Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 26, 2024
Partinin adı: Anahtar Parti
Kısaltma: A Parti
Amblemi: Anahtar
İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİAğıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı.
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.
Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.