Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından yüksek enflasyon nedeniyle gözler bir kez daha ara zam için temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı. Ekonomi yönetiminin zamma olumsuz bakış açısına rağmen son gelişmeler kamuoyunda asgari ücrete zam beklentisini arttırdı. Kulislerde enflasyonda yaşanan artışa karşı kayıtsız kalınmayacağı konuşulurken asgari ücret için düşünülen rakam da ortaya çıktı. İddiaya göre kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor.
2024 Ocak ayı itibarıyla net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, yüksek enflasyon karşısında eridi. Memurlar ve emekliler temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı açıklandı.
Ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Cumhriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında yaşanan görüşme sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden kamuoyu gündemine geldi.
Peki asgari ücrete zam kararı alınırsa ne kadar zam yapılacak?
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
ERDOĞAN ZAM KARARI ALABİLİR
Yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanların zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalmayacağı düşünülüyor.
Kulislerde AKP'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor. Bu bilgilerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor.
Asgari ücrete ara zam kararının Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.
YÜZDE 15 ZAM BEKLENTİSİ
2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı düşünülüyor.
Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranın bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltilecek.