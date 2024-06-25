Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından yüksek enflasyon nedeniyle gözler bir kez daha ara zam için temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı. Ekonomi yönetiminin zamma olumsuz bakış açısına rağmen son gelişmeler kamuoyunda asgari ücrete zam beklentisini arttırdı. Kulislerde enflasyonda yaşanan artışa karşı kayıtsız kalınmayacağı konuşulurken asgari ücret için düşünülen rakam da ortaya çıktı. İddiaya göre kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor.

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Fotoğraf: Depophotos