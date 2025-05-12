‘Külkedisi’ minik seyircilerle buluştu

Gioacchino Rossini’nin bestelediği, Fransız yazar Charles Perrault’nun yazdığı Külkedisi masalından uyarlanarak Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılmış eser, bu kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından çocuk operası olarak sahnelendi.

Eser, masalların dönüştürücü gücünü sahneye taşıyarak çocuklara ilham vermeyi, hayal gücünü beslemeyi ve yaşamın anlamını arama yolculuğuna sanat ile eşlik etmeyi amaçlıyor.

Külkedisi, yalnızca görkemli baloların, sihirli ayakkabıların ve düşsel dönüşümlerin masalı değil; aynı zamanda değersizlik duygusunu aşan, sabrın ve içsel gücün ışığında kendi yolunu çizen bir kadın kahramanın hikâyesidir. Çocuklar bu sahnede, iyilik ve cesaretin en zor koşullarda bile nasıl umut olabileceğini müzikle keşfedecek.

FESTİVAL, SAYGUN’A SAYGI KONSERİ'YLE SÜRECEK

Eser 24 Mayıs’da iki temsil ile bir kez daha, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde minik sanatseverler ile buluşacak.

Festival, 16 Mayıs’da Ahmet Adnan Saygun’a saygı niteliğindeki “Saygun’a Saygı Konseri” ve 17 Mayıs’da ise dünya prömiyeri yapacak olan “Gilgameş Operası” ile devam edecek.