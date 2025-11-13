Kullandığı araç devrildi: Ordu’da maden ocağında çalışan şoför yaşamını yitirdi
MA'da yer alan habere göre, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Kıranyağmur Mahallesi’nde bir maden ocağında çalışan kamyon şoförü İsmail Kara (56), kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun kabininde sıkışan Kara, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarıldı.
Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kara’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.