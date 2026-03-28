Kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya'da kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
11 yaşındaki Bülent K'nin kullandığı motosiklet, Doğrugöz Mahallesi'ndeki mezarlığın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.