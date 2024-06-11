Kullanılamaz durumdaki betona 'uygunluk' raporu verilmişti: 7 sanık için hapis istemi

Tekirdağ'da, başlatmak istediği inşaatta kullanacağı malzemelere 'uygunluk' raporu verilen İdris Karataş, inşaat devam ederken betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyon olduğunu fark edince betonlardan karot alınıp incelenmesini istedi. İnceleme sonucunda inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi. Devam eden inşaat durdurulurken, olaya ilişkin açılan davada 7 kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 'uygunluk' raporu verilen inşaatta betonların 'kullanılamaz' olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından betonu üreten firma, betona 'sağlam' raporu veren ruhsatlı laboratuvar firması ile betonu üreten beton santrali ve inşaatı denetleyen yapı denetim firmasında görevli 7 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemesiyle dava açıldı.

RUHSATLI FİRMA ONAY VERDİ

Edinilen bilgilere göre; Malkara'da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılının mart ayında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi.

Müdürlüğün ruhsatlı laboratuvar firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceledikten sonra uygun olduğu yönünde rapor verdi.

Rapor üzerine belediyeye başvurup gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı. 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan Karataş, betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyon olduğunu fark edince inşaattaki çalışmaları durdurdu.

Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak, inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp incelenmesini istedi. Talep üzerine müdürlüğün Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler, betonlardan karot örneği alıp, laboratuvarda kırımlar yaparak inceledi. İnceleme sonucunda inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

'SAĞLAM' RAPORU VEREN LABORATUVAR FİRMASI KAPATILDI

Karataş, bunun üzerine kullandığı betona 'sağlam' raporu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ruhsatlı laboratuvar firması ile betonu üreten beton santrali ve inşaatı denetleyen yapı denetim firması hakkında Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın soruşturması devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, betona 'sağlam' raporu veren laboratuvar firmasını kapatıp, sahipleri ve sorumluları hakkında 3 yıl faaliyetten men cezası verdi.

BELEDİYEDEN 1 MİLYON LİRA CEZA VE YIKIM KARARI

Malkara Belediyesi encümeni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün inşaattan alınan karot sonuçlarının uygun olmadığı yönündeki yazısı üzerine 27 Aralık 2022 tarihinde yaptığı toplantıda, raporu inceledi. Belediye, İdris Karataş'ın firmasına 1 milyon 58 bin lira para cezası uyguladı. Karataş, belediyeye cezayı ödedi. Savcılığın soruşturması devam ederken, Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaatları mühürleyip, 16 Şubat 2023 günü de binalar için yıkım kararı aldı.

7 SANIK HAKKINDA 6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Karar üzerine binaların yıkılmasının ardından Tekirdağ Valiliği ve İdris Karataş, sorumlular hakkında Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığın, soruşturmayı tamamlamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde betonları satan yapı beton inşaat şirketi yetkilileri Ergün Bakırhan, Feyyaz Esgin, numuneleri inceleyen laboratuvarın sorumluları Sönmez Akgün, Evgin Köse, Tevfik Tuğrul, yapı denetim şirketi yetkilisi Zübeyir Deniz, laboratuvar sorumlusu Can Şeref, hakkında, 'Yapı denetim kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Malkara Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede Keşan'daki yapı beton inşaat şirketi yetkililerinden Ergün Bakırhan, verdiği ifadesinde, olayın geçtiği dönemde şirkette yetkili olmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Feyyaz Esgin ise, betonları uygun şartlarda verildiğini öne sürüp, "Beton inşaat faaliyeti sırasında kullanılırken yanlış kullanılması sebebiyle beton kalitesi düştü. Bundan da müteahhit şirket yetkilisi sorumlu, bizim bir sorumluluğumuz yok" dedi.

"SEHVEN İMZALADIM"

Betonu test eden laboratuvar sorumlusu Sönmez Akgün, inşaattaki numunelerin incelemesini yanında çalışan Evgin Köse, tarafından yalnız gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Yine bu hususta da teknik elemanı Tevfik'i de ikna etti. Ben raporları sehven imzaladım" ifadelerini kullandı. Evgin Köse ise laboratuvarda yardımcı eleman olarak çalıştığını belirterek, "Sönmez ve diğer kişilerin söylemesi üzerine inşaatlardan karot numunesi alarak şirkete getirdim. Numuneleri Tevfik inceledi. Ben başka bir işe karışmadım. Sönmez ve Tevfik, numune alınmış gibi inceleme yaptı. Sonradan işler büyüyünce, Sönmez, suçu üstlenmemi istedi. Bu sebeple de bir savunma tutanağı düzenledi. Ben numuneler üzerinde oynama yapmadım" dedi.

Tevfik Tuğrul, söz konusu usule aykırı olarak alınan ve alınmış gibi gösterilen karot numunelerini kendisinin incelemediğini, imzaladığı evrakları da sehven imzaladığını iddia etti.

Yapı denetim sorumlusu Zübeyir Deniz, inşaat faaliyetleri sırasında aykırılıkları idareye bildirdiğini ve bu nedenle inşaat faaliyetlerinin durduğunu belirterek, gerekliliği yerine getirdiğini kaydetti. Can Şeref, yapılan işlemlerin tamamının yönetmelik standart ve genelgelerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"BETONU UYGUN ŞARTLARDA ÜRETMEDİLER"

İddianamede, yapı beton şirketi yetkilileri, Ergün Bakırhan ile Feyyaz Keskin'in betonu uygun şartlarda üretmediği, su, çimento oranının olması gereken değerlerden az oluşturup, müştekiye vererek ihmalde bulundukları belirtildi. Laboratuvar yetkilisi Sönmez Akgün ile denetim elamanları Tevfik Tuğrul, Evgin Köse'nin yetkilileri olmalarına rağmen iki kere karot numunelerinde beton basınç dayanım değerlerinin uygunsuz olmasına rağmen icrai ve ihmali davranış ile uygunmuş gibi rapor tanzim ettikleri kaydedildi. 3 kişi hakkında ayrıca 'resmi evratta sahtecilik suçu' tahkikatı yürütüldüğü kaydedildi.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Zübeyir Deniz'in görevinin gerekliliğini yerine getirdiğinin anlaşıldığı ancak, raporda açıkça belirtildiği şekilde beton bildirimlerini gerçekleştirmesi gereken süreyi geciktirerek bildirimde bulunması, yine gerçekleştirilen ve uygun olmayan karot deneylerinde mahalde bulunmaması, deneyler sonucunda hazırlanan raporlarda sorumluluğu üstlenerek uygunluk bildirdiği belirtildi. Deniz hakkında da ayrıca, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçu ayrı yürütülüyor. Laboratuvarı sorumlusu Can Şeref'in beton numuneleri üzerinde hatalı tespit yaptığı belirtilerek, hakkında, 'Resmi evrakta sahtecilik' tahkikatı yürütüldüğü kaydedildi.