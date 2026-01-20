Külleri hâlâ soğumadı

Türkiye, 21 Ocak 2025’te Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangınla sarsıldı.

Otelin 4’üncü katındaki mutfak bölümünde başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında 34’ü çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

12 katlı otelde yaşanan facia, dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı otel yangınları arasında yer aldı. Aileler, facianın birinci yılında yetkililere çağrıda bulunarak, benzer acıların yaşanmaması için özellikle turistik tesislerde denetimlerin artırılmasını ve ihmallere karşı sıfır tolerans gösterilmesini istedi.

DOKUNAN YANAR

Yangından kurtulanlar, olay gecesi yangın alarmının devreye girmediğini, yangın merdiveni ve duman dedektörlerinin yetersiz olduğunu anlattı. Bazı misafirler ise odalarının camlarından çarşaf ve battaniyeleri birbirine bağlayarak otelden çıkabildi. Yangına ilişkin ceza davasında karar verilmiş olsa da, kamu görevlilerine yönelik soruşturmalar başta olmak üzere hukuki süreçler henüz tüm yönleriyle tamamlanmadı. Facianın ardından sorumluların tespiti uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Otel sahibi ve çalışanlarının yargılandığı dava 7 Temmuz’da başladı, 31 Ekim’de karara bağlandı. Mahkeme, otel sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa, hayatını kaybeden 34 çocuk için 34’er kez müebbet, 44 yetişkin için ise 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezası verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ile Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli bazı sanıkların da bulunduğu dosyada verilen cezaları fazla bularak kararı istinafa taşıdı.

Yangında 24 yaşındaki intörn doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, savcılığın istinaf başvurusuna tepki göstererek, “Bu karar toplum vicdanında yer etmiştir. Olası kast bu olayda unsurları oluştuğu için uygulanmıştır. Verilen cezanın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu karara dokunmayalım; bu karar dokunanı yakar” dedi.

AYAKTA KALAMAZDIK

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise acılarının dinmediğini söylerken, eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’ı kaybeden Rıfat Doğan, geçen bir yılın tarif edilemez acılarla dolu olduğunu belirtti.

Doğan, “Kartalkaya katliamı aileleri olarak birbirimize tutunduk, başka türlü ayakta kalmamız mümkün değildi” dedi. Eşi Müge ve 10 yaşındaki kızı Pera’yı kaybeden, yangından oğluyla kurtulan Yavuz Suyolcu ise denetim eksikliklerine dikkat çekti. Otele girdiği anda yangın merdivenini kontrol ettiğini anlatan Suyolcu, “O dumanda merdiveni bulamadık. Eşim yön tarif etti ama onlar çıkamadı. Sekiz dakika boyunca telefonda nefeslerini duydum. Sekiz dakika içinde ikisini de kaybettik” diye konuştu.