Küllerinden doğan kadınların öyküleri

Hilal YAĞIZ

'Küllerinden Doğan Kadınlar' bir derleme. Kendisi de küllerinden doğup bugün kelimeleriyle var olan Selda Kartal’ın emekleriyle derlenen sözlerden kapağı gibi kıpkırmızı bir kitap.

Öykülerini birbirine ekleyen kadınların damarlarından öyküler, romanlar, şiirler, filmler aktığını bilecek kadar hayatın tam da içinde bir kadın o. Hayatı dibine kadar yaşayanlardan…

ANKA KUŞU HİKÂYESİ

Her kadın bir anka kuşu… Selda arka kapağında öyle söylese de “Hayata öyle 3-5 adım geriden” başlamıyor artık kadınlar. Direnç ve inadın karşılığı bir kadın Mısra Öz bu yüzden karşılıyor bizi sayfaların arasından… Bu ülkede adalete eşitliğe dair ne varsa dudaklarının arasından, elleri avuçlarından, yıllarca adliye kapılarında bir adım geri atmayan o sapa sağlam ayaklardan süzülüp geliyor çünkü.

Öyküsünde eylemin yeniden tanımını yapmamış gibi bir tevazuyla ‘Bir Japon Felsefesi’ni anlatıyor bizlere, Kintsugi’yi. “Kırılma bir ayıp değil bu felsefeye göre, bir varoluş” Bir dünya güzeli evladın ardından onu hep aynı yerde, aynı yaşta yaşatan bir annenin, paramparça bir kadının kendini ve bir toplumu yeniden toparlamasını anlatıyor bizlere. 2015 Aralık’tan başlayarak… Çok iyi bildiğimiz Arda’lı günlerden. O günlerden kıyametine, kazanın olduğu o güne kadar gidiyoruz hep birlikte. Bu satırlar, televizyonda mikrofon önünde yaptığı o dimdik konuşmalardan da başka… Bir öykü…

Yazarak bir nebze acıların paylaşıldığı, tarihe kazındığını bildiğimiz ve bile bile daha da hissederek okuduğumuz bir öykü bu. Çocuklara dokunan her elin karşısında duran o öğretmen, yıllar önce “çocuklarını sımsıkı sarmalayıp bırakmayan” kalbimizin tam orta yerinde yerini alan Saadet Özkan da satırlarıyla bu kitapta. Kim bilir bugün kaç kadını küllerinden doğuran bir tabiat ana o. Kintsugi’nin onun da öyküsünde yer alması bir tekrardan ibaret değil. “Çünkü kırıklarını tanıyan kadınlar, birbirini gözlerinden tanır” diyor Saadet Özkan. Belki de Saadet öğretmen ve Mısra annenin öyküleriyle “Bundan sonra kırıldığı yeri saklamayacak onları altınla dolduracak” çok kadın olacak. Duygu Süphandağ Yayman, görseniz tanısanız, “kadın kadının canı ciğeridir” diyeceklerinizden. Öyküsünde bir “Aile salonumuz yoktur.” Ama içinde gerçek aileye geleneklere göreneklere dair her şey mevcut. Ve Mine Söğüt can alıcı bir öyküyle can vermiş kitaba. Ölen ve bunun için ‘neden’ aranan kadınlara… Öldürülen ve yanına ‘kendini öldürdüğü mektubu’ iliştirilen kadınlara…

Daha az önce yazdığım ve bültene sunduğum haberde bir gece 3 yaşındaki bebeğiyle kilitli bir odada can veren 27 yaşındaki o kadına… Habere eklediğim “bir süredir evli olduğu erkekten ayrı yaşıyordu” satırlarına… Hiç eceline kadar gidemeyen, o yolda herkesin gözü önünde patır patır öldürülen, Pompalıyla baltayla, yakılarak, uykusunda, çocuklarıyla öldürülen… Belki de o anda bile ‘derdini’ anlatmaya çalışan, ne çok kelimeyi de beraberinde alıp götüren o kadınlara… Henüz öldürülmeyen ancak ‘yaşamayan’, yoksulluktan şiddetin ‘ş’sini bile ayırt edemeyecek kadınlara… 05.06.2025’te ajanslara düşen bir battaniyenin içindeki ilk ve son kez sesini duyduğumuz o bebeğin sesine… Onu bir çatıda doğuran kadına… Saymaktan yorulan, bitkin düşen bana… “Kendimi neden bu şehirde öldürdüm?” diye sorusunu cevaplıyor Mine Söğüt. En derin, en acımasızca ve en gerçek öykülerden birini kucağımıza bomba gibi bırakıyor. Pelin Batu da satırlarıyla kitabın bir parçası. Yıllardır ekranların, edebiyatın, tarih okumalarının erkeklerin tekelinden çekip çıkarılmasının öncüsü olan cesur bir kadın.

Duruşu, aklı, bilgisiyle vazgeçilmezimiz yine bir cesur öyküyle kitapta yerini alıyor: Leonora. “Ve hayatta ne istemediğini öğrenen” dev gülüşüyle tanıdığım bir kadın Serap Varol da kalemiyle selamlıyor bu kitaptan kız kardeşlerini… Ataerkil dünyanın içinde kısa bir süre kaybolduktan sonra kafasını kaldıran her kadın gibi, kırıldığı noktayı da, dur dediği yeri de bizimle paylaşıyor.

MÜCADELEYİ SEÇEN ZAHİDE

Kitapta saçlarını uzatacak kadar lüksü olmayan Zahide de var. Tüm olumsuzluklarıyla eksik etek, başardıklarıyla nedense ‘erkek gibi’ kız Zahide. Mücadeleyi seçen, erkeğin dünyasına hiç girilmemiş yağmur ormanlarına küçücük baltasıyla dalan bir kadın Zahide. O da kitabın kahraman kadınlardan; merakıyla, inadıyla, vazgeçtiği sadece saçı olan kadınlardan... Özge Doğar'ın kaleminden bilenin bilmeyenin gözünde canlanıyor o da... Ve o adım adım yaşayan kız çocuklarından bu çağın kız çocuklarına… 11 yaşındaki Çise’nin 100 kedili kocaman ‘hayalleri’ de, konserlerden mahrum kalmak istemeyen 10 yaşındaki Asya’nın ‘geleceği’ de bu kitapta kendine küçük değil aslında kocaman bir yer buluyor. Kim bilir kendilerinden yaşça çok çok büyük olan ama onların hayallerine erişmek için çok uzun yıllar kat eden kadınların öykülerinden çok daha ileride bir yerde o minik satırlar. Kısacası Selda Kartal’ın derlediği kitabına bir kuş gibi bıraktığı öyküsündeki gibi “Yarın daha zor olacak Derya, buna hazır ol ama yarın bugünden daha güzel olacak."