''Küllerinden doğdu'' denildi altyapı sorunu çözülmedi: Hatay'da sağanak yolları göle çevirdi

6 Şubat depremlerinden büyük yıkıma uğrayan Hatay'da AKP iktidarı 'Küllerinden doğdu' dese de şehri yine su bastı.

Hatay'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu.

Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü.

ürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı.

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi.

Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

ALTYAPI HALA EN BÜYÜK SORUN

İktidarın Hatay'da öve öve bitiremediği çalışmalarda altyapının eksikliği bu ay bir kez daha ortaya çıktı. İktidar ne kadar övse de bugün yine Hatay sele teslim oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" diyerek Hatay'ın bir caddesinin drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaşmıştı.

Muhalefette 'Drone'u daha yukarı kaldırın' diyerek Hatay'ın genel olarak hala büyük bir tahribat içinde olduğunu söylemişti.

Kurum'un 13 Ekim'deki bu açıklamasından birkaç gün sonra Hatay'ı sel almış depremzedeler büyük zorluklar yaşamıştı.