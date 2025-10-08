'Külliye' projesine tepki büyüyor: Hacıbektaş teslim olmayacak

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi, 11 Ekim’de açılacak. Alevi yurttaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu ve Hacıbektaş Halk Platformu ortak bir açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.

Açıklamada, “Bugün Hacıbektaş’ın kalbinde, Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün beşiğinde bizleri derinden yaralayan bir tabloyla karşı karşıyayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yıllar önce aldığı bir arsaya ‘Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi’ adıyla bir yapı yükseliyor. Bu proje; inancımızın özünü, yolumuzun ruhunu, tarihimizin acılarını görmezden gelen, dahası o acıların faili siyasal geçmişi temsil eden bir partinin girişimidir. Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyıldan beri Anadolu’da insan, akıl ve sevgi merkezli bir felsefenin simgesidir. Ancak bugün yapılanlar, Hacı Bektaş Veli’nin inancına, felsefesine ve kültürüne tamamen aykırıdır” denildi.

"ASİMİLASYON POLİTİKASIDIR"

"Biz Hacıbektaş’ta yapılan bu girişimi, inanç merkezimize yönelik bir siyasal işgal hamlesi; Alevi-Bektaşi kimliğini asimile etme ve kontrol altına alma çabası olarak görüyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alevilik satılık değildir, Alevilik bir oy deposu değildir. Cemevlerimiz birer propaganda alanı değildir. Dergâhlarımız; hakikat kapılarımız, inançla, sevgiyle, erkanla yoğrulmuş mekânlardır. Hiçbir siyasi parti, hangi ideolojiden olursa olsun, Aleviliği kendi imajını temizleme aracı yapamaz. Bu tür ‘kültür ve inanç’ kisvesi altındaki girişimler, devlet eliyle Alevi kimliğini dönüştürme, yönlendirme ve yeniden tanımlama çabasıdır. Bu, inancımıza yönelik yumuşak bir asimilasyon politikasıdır."

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Açıklama şunlar belirtildi: "Bu külliye Aleviliği temsil etmiyor. Hacıbektaş Dergâhı’nın alternatifi olamaz. Bu külliye inancımızın değil, siyasetin projesidir. Hacıbektaş halkının rızalığı alınmadan, inancımızla, kültürümüzle ve yolumuzla ilgisi olmayan kişiler tarafından ‘Cemevi-Külliye’ adı altında bir bina yapılmıştır. Adına ne derlerse desinler, bu binanın açılışını yapacak olanlardan Cemevi olmayacağını Maraş’tan, Çorum’dan, Sivas’tan, Gazi’den çok iyi biliyoruz. Biz, Pir Sultan Abdal’ın safındayız. Hızır Paşalar halkımızın nezdinde lanetlenmeye mahkûmdur. Parayla Alevileri teslim alabileceklerini sanıyorlar. Oysa biz Hacı Bektaş Veli’nin yolundayız; ‘İncinsen de incitme’ diyoruz ama biliyoruz ki, ‘Zalime karşı susmak, zulme ortak olmaktır.’ Unutmadık, unutturmayacağız. Hacıbektaş teslim olmayacak."

Öte yandan, Alevi yurttaşlar yarın saat 12.00’de mahallede eylem düzenleyecek.