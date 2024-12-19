Külliye'ye özel sanatçı kıyafeti talimatı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndaki kıyafet değişiklikleri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

12 Aralık’ta gerçekleştirilen Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni’nde orkestranın kadın sanatçılarının kıyafetlerine yapılan müdahale, “ahlaki sansür” tartışmalarını gündeme getirdi.

Yeni bilgilere göre, orkestradaki kadın sanatçıların yıllardır kullandığı geleneksel konser kıyafetlerine son anda müdahale edilerek bazı yırtmaçların dikildiği, sırt bölgelerine siyah tüller ekleyen kişinin Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin olduğu iddia edildi.

Aynı etkinliğin Budapeşte konseri

Ayrıca Alptekin’in Cumhurbaşkanlığı sarayındaki etkinlikler için özel kıyafet diktirilmesi yönünde de talimat verdiği de iddialar arasında. Yeni kıyafetlerin, belirli ahlaki ölçütlere uygun olması istendiği öğrenildi.

Fecir Alptekin- Emine Erdoğan-Recep Tayyip Erdoğan

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kıyafetlere yapılan müdahalenin ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi vererek, bu konuda açıklama talep etti.

İlgezdi önergesinde, “Konsere Cumhurbaşkanlığı yetkilileri mi müdahale etti, yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı mı devreye girdi? Sanatçılara yönelik kıyafet değişikliklerini kimler gerçekleştirdi?” sorularını yöneltti.

Ayrıca, daha önceki etkinliklerde benzer bir müdahale olup olmadığı da sorgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı ve konunun iç yüzüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bu gelişmeler, özellikle sanat ve kültür dünyasında geniş çaplı tartışmalara yol açarken, aynı zamanda toplumda “ahlaki değerler” ve “sanatın sınırları” konularını yeniden gündeme getirdi.