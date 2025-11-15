Kulp’ta sorumluluk ihmali ön raporda

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi, Kulp ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı süren köprünün iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin hazırladığı ön inceleme raporunu açıkladı.

Raporda, iş cinayetine ilişkin “Bu elim olay, bölgemizde yürütülen büyük ölçekli altyapı projelerinde iş güvenliği, mühendislik denetimi ve teknik sorumlulukların yeterli düzeyde yerine getirilmediğini bir kez daha acı bir biçimde ortaya koymuştur” denildi.



Yapılan ilk teknik gözlemler ve mevcut bilgilere göre viyadükte meydana gelen çökmenin, kayar kalıp sistemini taşıyan bağlantı elemanlarında deformasyon ve stabilite kaybı nedeniyle meydana geldiğini değerlendiren İMO Diyarbakır Şubesi, muhtemel teknik etkenleri şöyle sıraladı:

Kalıp sisteminin taşıyıcı bağlantı detaylarında yetersiz kesit ve bağlantının sağlam olmaması, beton dökümü esnasında oluşan yatay basınç kuvvetlerinin hesaplanmasında eksiklik, kalıp sistemine ait ön kontrol, yük testi ve stabilite analizlerinin gerçekleştirilmemesi, beton dökümü öncesi bağımsız teknik kontrol ve onay süreçlerinin tamamlanmaması. İş cinayetinin zincirleme bir denetim ve sorumluluk zafiyetinin sonucu olduğu belirtilen ön raporda "Kesin sonuçlar detaylı bilirkişi raporları ve laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır” denildi.

İş cinayeti Kulp-Muş karayolunda meydana gelmiş, viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçilerden 49 yaşındaki Tahsin Dere, 52 yaşındaki Salih Lale, 49 yaşındaki Şehmus Anustekin ve 50 yaşındaki Mehmet Şirin Yalçıner yaşamını yitirmişti.