Kült yapım 14 Şubat'ta perdede

Yunis ALAÇAM

Selvi Boylum Al Yazmalım, 14 Şubat’ta belkisinema sunumuyla yeniden beyaz perdede seyirciyle buluşacak. Türk sinemasının başyapıtlarından olan 1977 yapımı filmin gösterimi eşzamanlı olarak İstanbul’da Kadıköy Sineması ve Ankara’da Kült Kavaklıdere salonlarında yapılacak.

Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği, Cengiz Aytmatov’un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan film; Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın unutulmaz performanslarıyla, aşk, emek, sadakat ve vicdan kavramlarını zamansız bir anlatıyla ele alıyor.

“Sevgi neydi?” sorusunu Türkiye sinema tarihinde bir kırılma noktasına dönüştüren film, aradan geçen yıllara rağmen duygusal gücünü korumaya devam ediyor. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye belkisinema’nın sosyal medya hesabı olan https://www.instagram.com/belki_sinema/ adresinden ulaşabilirsiniz.