Kültepe’deki kazılarda Anadolu’da 4 bin 200 yıl önce iklim değişikliği yaşandığı ortaya çıktı

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve ’Anadolu tarihinin başladığı yer’ olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgiler veriyor. 2024 yılı kazı sezonunu değerlendiren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Suriye ya da Mezopotamya bölgesinde tespit edilmiş çalışmalara benzer bulgulara ulaştık. Yani aynı dönemlerde özellikle 4 bin 200 yıl öncesinde Suriye’nin kuzeyinde rastlanan iklim değişikliğini biz Anadolu’da da tespit etme fırsatını bulduk. Bu anlamda hedefimize ulaşmış oluyoruz" dedi.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. Kazılarda 76. yıl geride kalırken 2024 sezonunu değerlendiren Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, hedeflerine ulaştıklarını söyledi. 4 bin 200 yıl önce 2024 yılında yapılan kazılarda Suriye veya Mezopotamya’da yaşanan iklim değişikliğinin Anadolu’da da yaşandığını tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "Dünyadaki en uzun soluklu kazılardan bir tanesidir Kültepe-Kaniş. 76 yıl boyunca Anadolu’nun değil tüm eski çağ dünyasının tarihini anlatan kazıdır Kültepe kazısı. 76. yıl kazılarına çok erken başladık. Haziran ayında başladık ve yıl sonuna kadar neredeyse kesintisiz olarak devam ettik. Yaklaşık 5 buçuk ay süren bir kazı sezonu yaşadık. Yaptığımız çalışmalar Anadolu için referans nitelikteki çalışmalardan oluşmakta. Bizim esas olarak geçen sene araştırdığımız konuların başında iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar gelmekteydi. Bu iklim değişikliği ya da iklim değişikliğinin tespiti yönündeki çalışmalar esasen Torosların kuzeyinde, güneyi ile karşılaştırma yapabilecek referanslar sunan çalışmalar oldu. Suriye ya da Mezopotamya bölgesinde tespit edilmiş çalışmalara benzer bulgulara ulaştık. Yani aynı dönemlerde özellikle 4 bin 200 yıl öncesinde Suriye’nin kuzeyinde rastlanan iklim değişikliğini biz Anadolu’da da tespit etme fırsatını bulduk. Bu anlamda hedefimize ulaşmış oluyoruz" dedi.



Asurlu Tüccarların Anadolu’ya geliş nedeni, Kültepe’nin kendilerinden önce de önemli bir şehir olması"

Anadolu’nun gelişmesinde büyük pay sahibi olan Asurluların Kültepe’ye gelmesinin nedeninin, bölgenin daha önce de önemli bir şehir olmasından kaynaklı olduğunu elde edilen verilerle desteklediklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Tabi ki sadece çalışmalar buna yönelik değildi. Aynı zamanda özellikle bizim üzerinde durduğumuz Koloni Çağı dediğimiz Asurlu Tüccarların hemen öncesindeki Kültepe ve Anadolu’nun şartları ile tüccarlar geldikten sonraki değişikliklere ilişkin çalışmalar da yine aynı heyecanla devam etti. Bu anlamda da şunu öğreniyoruz; gerçekten de Asurlu tüccarların buraya gelmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi Kültepe’nin onlardan çok daha öncesinde de büyük, önemli bir şehir olduğunu her sene git gide artan yeni verilerle desteklemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.