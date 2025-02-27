Kültür Bakanı Ersoy hesap vermekten kaçtı

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon üçüncü kez toplandı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra bakanlık bürokratları da katıldı. CHP’nin, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelsin” talebi toplantının başında yinelendi.

Komisyon toplantısı başlarken söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Bakan Ersoy’un komisyona gelmemesine tepki gösterdi. Komisyonda toplanacak delillerin, savcılığın soruşturma sürecinde önemli bir yer teşkil edeceğini belirten Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kusurunun olduğu açık bir gerçek. Bakan burada olmalı, bakana sorular sormalıyız. Bakan buraya gelmezse, burası bakanı aklama komisyonu olur. Meclis’e olan saygısından bakan buraya gelmeli. Bu size vicdanen normal geliyor mu? Bakan burada değilse bizim muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok.”

Başarır’ın ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar söz aldı. Bakan Ersoy’un komisyona gelmesi için komisyon başkanlığına dilekçe sunduklarının altını çizen Avşar, “Bu faciadan değil bakan, milletvekili, ‘Ben insanım’ diyen herkesin sorumluluk hissetmesi lazım. Bu yüzden bakanı buraya davet ettik” diye konuştu. Facianın denetim eksikliklerinden kaynaklandığını kaydeden Avşar, şunları kaydetti: “Sayın Bakan televizyonlara katılmıştır ama Meclis’e gelmeye zahmet etmemiştir. Bu konunun, raporlarla geçiştirilecek bir konu olmadığını biliyoruz. Bakan’ın bu faciayı yeterince ciddiye almadığını da görüyoruz. Bakan Ersoy’un buraya gelmekten daha ciddi bir işi mi var? Biz de Bakan katılmazsa komisyonu terk edeceğimizi bildiriyoruz.”

TEPKİ YAĞDI

Avşar’ın ardından söz alan İYİ Partili Rıdvan Uz da “Burada milletvekilinden çok, gazeteci var. Bakan’ın burada olmaması kabul edilemez” diyerek İYİ Parti’nin de komisyon toplantısını terk edeceğini söyledi. İYİ Partili Uz, konuşmasının ardından salondan çıktı. Aileler, faciada sorumluluğu sorgulanan kişileri komisyonda görmek istediğini belirten DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülagü de salondan ayrılacağını açıkladı. Yalnızca Ersoy’un değil, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da burada olması gerektiğini ifade ederek, “Şu anda salonda muhalefet yok. Bugün, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerini dinlemek çok da anlamlı olmayacak” dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, tartışmalı başlayan TBMM Komisyonu’na sunduğu raporun zayıflığı da dikkati çekti. Bakanlık, “Turizm işletme belgesi nedir?” sorusuna yanıt verdiği sunumunda sorumluluğu başka kurumlara attı. Sunumda, Kartalkaya Bölgesi’nin, belediye mücavir alan sınırları dışında olduğu ve Bolu İl Özel İdaresi’nin yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunduğu ifade edildi. Sorumluluğu üzerine almayan bakanlığın sunumunda, “Grand Kartal Otel’in işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilk olarak 2007 yılında Bolu İl Özel İdaresi tarafından verilmiş, 2015 yılında da aynı idare tarafından yeniden düzenlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Sunumda, facianın yaşandığı otel hakkında değil, bakanlığın genel yetkileri ve uyguladığı cezalara yönelik bilgilere yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bakanlığın tüm çalışmalarını yasadan aldığı yetkiyle gerçekleştirdiğini belirterek, özetle şunları dile getirdi: “İşyeri Çalışma Ruhsatı, bir işletmenin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi için olmaz koşuldur. Yangın olayı özelinde baktığımızda otel, Bolu İl Özel İdaresi yetki alanındadır. Ruhsatı, Bolu İl Özel İdaresi vermiştir. Yangın Yeterlilik Belgesi, Belediye İtfaiye Teşkilatı tarafından verilmiştir.”

Bakanlığın, “Yetkili olduğu hususlarda gerekli denetimleri yaptığını” savunan Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Yangın, gıda denetimi, havuz suyu hijyeni, gürültü izolasyonu, asansör sertifikasyonu gibi uzmanlık gerektiren konular ilgili kurumların yetkisinde olup, bakanlığımız denetim elemanlarının görev ve yetki alanında olmadığı gibi bu konularda yetkinlikleri de bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da komisyona katılma talebinde bulunduğu öğrenildi.