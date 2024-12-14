Kültür Bakanı, RTÜK'ün uygulamalarını savundu: Milli ve manevi değerlerimizi koruma faaliyetlerini kararlılıkla yürütmekte

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürerken yürütme adına Genel Kurul'a hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) uygulamalarını savundu.

Ersoy, "Kuruluşunun 30. yılında RTÜK, milli ve manevi değerlerimizi koruma adına faaliyetlerini kararlılıkla yürütmektedir. Yayınlarda terör içeriklerine ve terör propagandasına geçit vermeyen Üst Kurulumuz inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak noktasında da asla ödün vermemektedir. Bütün bunların yanında yayınlardaki İslamofobik içeriklere de müsaade etmeyen RTÜK, toplumsal bir sorun haline dönüşen yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarına da geçit vermemektedir" dedi.

'RTÜK, TOPLUMSAL BİR SORUN HALİNE DÖNÜŞEN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİN REKLAMLARINA DA GEÇİT VERMEMEKTEDİR'

Ersoy şöyle konuştu: "Kuruluşunun 30. yılında RTÜK, milli ve manevi değerlerimizi koruma adına faaliyetlerini kararlılıkla yürütmektedir. Yayınlarda terör içeriklerine ve terör propagandasına geçit vermeyen Üst Kurulumuz inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak noktasında da asla ödün vermemektedir. Ayrıca çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı takibini ve yaptırımlarını sürdürmekte; başta kadına yönelik olmak üzere şiddetin her türlüsünü ekranlardan temizlemek adına yoğun bir mücadele yürütmektedir. Bütün bunların yanında yayınlardaki İslamofobik içeriklere de müsaade etmeyen RTÜK, toplumsal bir sorun haline dönüşen yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarına da geçit vermemektedir. Bu hassas ve vazgeçilmez mücadelelerin kalesi olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2025 yılı Bütçe teklifi 1 milyar 919 milyon 952 bin TL’dir.

Sayıştay Başkanlığının Bakanlığımıza ait 2023 Yılı Denetim Raporlarına baktığımızda, yer verilen bulguların ağırlıklı olarak usule ilişkin hatalardan kaynaklandığını görüyoruz. Hiçbir kusuru ve eksiği hafife almıyoruz. Usule dair olsa da söz konusu bu hataların giderilmesine yönelik tüm birimlerimize gerekli talimatları verdik. Bakanlığımızı denetleyen tüm denetçilere, titiz ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."