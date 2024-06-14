Kültür Bakanlığı’ndan bürokrata koruma zırhı

Kültür Bakanlığı’nı zarara uğrattığı gerekçesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un davası sürüyor. Kültür Bakanı Ersoy, konunun Volkan Ersoy ile ilgisi olmadığını savundu.

Devlet Opera ve Balesi’nde yaşanan skandala ilişkin açılan dava sürerken, Kültür Bakanlığı bürokratını korumaya devam etti.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, BirGün’ün geçen yıl gündeme getirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen Devlet Opera ve Balesi (DOBGM) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un neden görevine devam ettiğini TBMM gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesine verilen yanıtta, “Söz konusu yardımları onaylayan makamlar hakkında konuya ilişkin bugüne kadar yapılmış adli veya idari herhangi bir soruşturma olmamakla birlikte döneme ilişkin yapılan yardımlarla ilgili Sayıştay tarafından, işlemlerin hukuki düzenlemelere aykırı olduğuna veya kamu zararına neden olduğuna yönelik herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Ahmet Volkan Ersoy, adı geçen dernekten 2002 yılında istifa etmiş olup 2005 yılında Dernek tüzel kişiliğine karşı açılmış olan alacak davasına ilişkin yargı süreci devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

MAHKEME KARARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Avukat Deniz Demirdöğen, “Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği’nin Bakanlığı uğrattığı zarar dernek tarafından karşılanamaması üzerine Bakanlık dava açmış. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Ersoy’a yönelik olarak zararı karşılaması yönünde hüküm kurulmuş. Bölge Adliye Mahkemesi’nde incelenen mahkeme kararı usulü yönden eksikliğin giderilmesi için Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dosyayı geri gönderilmiştir. Usulü eksikliğin giderilmesinden sonra bakanlığın zarara uğratıldığı dönemde dernek yöneticisi olmasından dolayı Ahmet Volkan Ersoy’a yönelik karar kesinleşecektir. Kültür Bakanı Ersoy’un, konunun Ahmet Volkan Ersoy ile ilgisinin olmadığına ilişkin beyanı açıkça mahkeme kararının görmezden gelinmesidir” dedi.

Ahmet Volkan Ersoy’un Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği yöneticisi olduğu 1999-2002 yılları arasında ülkemizi yurt dışında temsil edecek sanatçıların (sanatsal, kültürel, eğitim çalışmalarındaki) çeşitli giderleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın derneğin hesabına yatırdığı paranın bir kısmının “amaca aykırı kullanıldığı” iddia edilmişti. Kültür Bakanlığı’nın 11 Kasım 2005’te açtığı davada mahkeme 283 bin TL’nin yasal faizi ile birlikte Bakanlığa verilmesine karar vermişti. Ancak, Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği bu sırada faaliyetini sonlandırmıştı. Bakanlık bu kez Ersoy’un da aralarında olduğu yöneticiler hakkında dava açmıştı. 17 Şubat 2023’te mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda sorumlu olarak yer alan isimlerden biri de Ahmet Volkan Ersoy’du. Mahkeme 283 bin TL’nin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi’ne taşınan dava, usule eksiklikten dolayı tekrar yerel mahkemeye gönderildi.