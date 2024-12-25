Kültür Emek-Sen’den HÜDAPAR'lıların tiyatro oyununa tekbirli provokasyonuna tepki

Kültür Emekçileri Sendikası (Kültür Emek-Sen), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda gösterilen bir tiyatro oyununa yönelik HÜDAPAR'lıların tekbirli provokasyonuna tepki gösterdi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda dün akşam sahnelenen Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı ve Serkan Budak tarafından yönetilen “Karımın Kocası” oyunu Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) üyeleri tarafından protesto edildi.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önünü gelen çok sayıda HÜDA-PAR'lı, tekbir getirerek slogan attı.

Kültür Emek-Sen, yaptığı açıklamada duruma tepki gösterek, "Bireysel özgürlüklerin sınırları, başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmeye başladığı noktada belirlenmiştir. Hiç kimse, kendi inanç ve değerlerini topluma dayatmak adına başkalarının temel haklarını ihlal edemez. Bu tür eylemler, yalnızca anayasal düzeni tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda bireysel özgürlüklerimizi de tehlikeye atar. Sanata ve sanatçıya yönelik bu müdahaleler, kişisel tercih ve özgürlüklerin sınırlarını aşarak toplumun ortak değerlerine saldırı anlamına gelmektedir" dedi.

Açıklamanın devamında, "Sanatı susturmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta duracağız. Sanat, susmaz. Anayasa’dan aldığımız gücü halkımız ve sanatçılarımız adına sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" denildi.