Kültür Emek-Sen’den tepki: Sanatçılara haksızlık etti

Yunis ALAÇAM

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın sarf ettiği “Çalışmayacaksanız istifa edin, lale devri bitti” ifadesi nedeniyle Devlet Tiyatroları çalışanlarının tepkileri büyüyor.

Karadağlı'nın açıklamalarının kabul edilemez olduğu belirtilen Kültür Emek-Sen açıklamasında "Karadağlı tarafından Devlet Tiyatroları çalışanlarına karşı oluşturulan bu olumsuz algının, sanat emekçilerinin birlik, mücadele, umut ve örgütlü gücüyle kırılacağı" kaydedildi.

75. yılını dolduran Devlet Tiyatroları'nı asıl olarak ayakta tutanların sanat emekçileri, sanatçılar ve teknik personel olduğu belirtilen Kültür Emek-Sen açıklamasında çalışanların büyük fedakârlıkla tüm zorluklara göğüs gererek halkla birlikte mücadelelerine devam ettiği belirtildi.

ZAN ALTINDA BIRAKTI

Sanatçıların halen açlık sınırına yakın ücretler aldıklarıa dikkat çekilen Kültür Emekçileri Sendikası açıklamasında "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı’nın demeci yüzeysel, istatistiklere dayanmayan, tüm kurumu ve alın terini akıtarak yılda en az 150 oyunla binlerce seyirciye ulaşan kurumu ve çalışanlarını zan altında bırakan, dahası birçok yanlış anlamaya yol açacak bir açıklama. Sayın Karadağlı’nın bulunduğu makam çözüm üretme makamıdır, dahası kendisine verilen icra yetkilerinin farkında olmaması şaşırtıcıdır. Oysa ki, yetkilerinin ne olduğu ve neleri kapsadığı ilgili kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Makamının sorumlulukları arasında, görevini şerefle yürüten sanat emekçilerinin özlük, mali ve sosyal haklarını korumak ve iyileştirmek varken, kendi idaresi altında bulunan sanatçılardan şikâyet etmesi ise hayret vericidir" denildi.

BU SORULARI YANITLA!

Sendikanın açıklamasında yanıtlanması istemiyle Karadağlı'ya şu sorular yöneltidi:

Sanatçılar ifade ve düşünce özgürlüğünün teminatıdır, halkın sözcüleridir. Eleştiriler karşısında onları soruşturma, ihtar ve benzeri tehditlerle korkutmaya çalışmak nafile bir çabadır. Bu nedenle, Sayın Genel Müdür’ün açıklamalarıyla ilgili olarak şu soruların cevaplanması elzemdir:

• Görev verilip de çalışmıyorum diyen bir sanatçımız var mı?

• Yıllardır çalışmadığını iddia ettiğiniz sanatçılara, neden görev verilmedi?

• Çalışmak isteyip projeler sunan, fakat görev verilmeyen kaç sanatçı var?

• Hatta bu sanatçıların teşvikleri kesildi mi?

• Teşvik kesintisi hangi hukuki dayanağa göre yapılıyor?