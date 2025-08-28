Kültür Emekçileri Sendikası: Emeğiyle yaşayanın hakkını gasp eden hiçbir toplu sözleşme meşru değildir

Kültür Emekçileri Sendikası, kamu çalışanlarına yapılan zam oranlarına tepki gösterdi. Hakem süreci, kültür emekçileri tarafından “yoksulluğu derinleştiren” bir karar olarak nitelendirildi. Kültür Emekçileri Sendikası, alınan kararların 'Saray bütçesini büyütürken kültür-sanat emekçisinin sofradaki ekmeğini küçülttüğünü' vurguladı.

Hakem Kurulu kararına göre kamu görevlilerine 2026 yılı için ilk dönemde yüzde 11, ikinci dönemde yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 5 ve yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk döneminde taban aylığa 1000 TL eklenecek. Ancak sendika, bu oranların hem TÜİK’in yüzde 44,38’lik resmi enflasyonunun hem de ENAG’ın yüzde 83,40’lık hesaplamasının çok altında kaldığını belirterek ciddi alım gücü kaybına işaret etti.

KÜLTÜR-SANAT İŞKOLUNA 'GÖSTERMELİK' DÜZENLEMELER

Sendikanın açıklamasında, sözleşmeli sanatçılar için tavan ücret artışının yalnızca 1463 TL olması “yetersiz” bulunurken, sahne uygulatıcılarına 234 TL, koro şeflerine 293 TL ek ödeme yapılmasının enflasyon karşısında hızla eridiği belirtildi. Kütüphane ve müze çalışanlarının fazla mesai sınırının artırılması ise maaşların erimesi yanında iş yükünü de büyüten bir uygulama olarak eleştirildi.

Sendika, Hakem Kurulu kararlarının kamu emekçisinin yaşam standardını daha da düşürdüğünü vurgulayarak “Bu karar emeği değersizleştiren bir iradenin ürünüdür. 4688 sayılı sendikalar kanunu hükmünü yitirmiştir. Kamu emekçileri için tek yol grevli, toplu sözleşmeli yeni bir sendika yasasıdır” dedi.

“SEFALET ÜCRETLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Kültür Emekçileri Sendikası, sanat kurumlarında çalışan sanatkârlar ve teknik personel için özel maaş düzenlemelerinin şart olduğunu belirtti. Açıklamanın sonunda “Bizim irademiz masalarda değil, işyerinde, sahnelerde, atölyelerde, kulislerde, dayanışmayla büyüyecek ve sokakta yükselecektir” ifadelerine yer verildi.