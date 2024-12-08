Kültür merkezinde AKP propagandası

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne devredilen Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde AKP propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu, "Amaç CHP'li belediyelerin hizmetine engel olmak ve bunun yanı sıra AKP propagandası yapabilmek devletin imkanlarını AKP'ye kullandırabilmek" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Okuducu, Ümraniye'deki İBB 'ye ait Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi AKP'nin meclis çoğunluğu bulunduğu dönemde AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne devrettiğini anımsatarak "Buna benzer birçok örnek var aslında. Amaç CHP'li belediyelerin hizmetine engel olmak ve bunun yanı sıra AKP propagandası yapabilmek devletin imkanlarını AKP'ye kullandırabilmek" diye konuştu. Bu merkezlerin AKP'ye geçtikten sonra gerici bir zihniyetin yansıması olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Okuducu, özetle şunları söyledi:

"Muhammed Fatih Safitürk Kültür merkezi AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne geçtikten sonra uzun süre kapalı kaldı. 2024 yerel seçimlerinde İsmet Yıldırım'ın seçim lojistik merkezi olarak kullanıldı. Seçimlerin ardından ise faaliyete başladı. Kültür Merkezinin AKP li Ümraniye Belediyesi'ne geçmesinin hemen ardından duvarlarda asılı bulunan Atatürk resimleri kaldırıldı yerine Ümraniye Belediyesi bayrakları asıldı. İndirilen resimleri yeniden asacağız."