Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Fatih Kızılcan’ın Maçka Sanat Galerisi’nde açılan “R | L” başlıklı sergisi, izleyiciyi sağ - sol beyin farkları ve yakınlaşması üzerine düşünmeye çağırıyor. Sanatçı; yeni yapıtlarında günümüz insanı ve içinde yer aldığı zorlu dünyanın kendisine ilettiği türlü sosyal, psikolojik durumlar karşısında maruz kaldığı hâlleri, eleştirel, figüratif ve dışavurumcu, fantastik kompozisyonlarıyla sanatseverlere sunuyor. Sergi 17 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

- SİNEMA

Blanche, Grégoire ile tanıştığında ideal eşini bulduğunu düşünür. Tutkuyla birbirlerine bağlanırlar, aynı eve çıkar, birlikte Blanche’ın ailesinden uzağa taşınırlar; artık yeni bir hayata başlamışlardır. Ama zaman geçtikçe Blanche kendini bu son derece sahiplenici ve tehlikeli adamın pençelerinde bulur. Grégoire’ın görünüşteki sakinliğinin altında hasta ruhlu, karanlık, her şeyi kontrol ettiğini düşünen bir canavar yatmaktadır. Éric Reinhardt’ın aynı adlı romanından Valérie Donzelli ile Audrey Diwan tarafından sinemaya uyarlanan “Narsistle Aşk”, ilk kez Cannes Prömiyer bölümünde izleyici karşısına çıktı. Film vizyonda.

- KONSER

2002’de birlikte çalışmaya başlayan ve o zamandan beri kendilerini çellonun ses dünyasını keşfetmeye ve deneyimlemeye adayan Rastrelli Çello Dörtlüsü, İstanbul’da. Rastrelli repertuvarı neredeyse tamamen dörtlünün kurucu üyelerinden biri olan Sergio Drabkin’in düzenlemelerinden oluşuyor. Karizmatik virtüoz Kira Kraftzoff’un sanatsal yönetimi altında, Drabkin’in rafine besteleri ve uyarlamaları, dörtlüyü bireysel ve genellikle beklenmedik bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Konseri 28 Ocak Pazar saat 16.00’da CRR Konser Salonu’nda dinleyebilirsiniz.

- ÇOCUK KONSERİ

27 Ocak tarihinde, ilk kez İstanbul’da Maximum Uniq Hall sahnesinde minik sanatseverlerle buluşacak olan “Hay Aksi Beethoven”, çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkıyor. Hay Aksi Beethoven'da minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacaklar. Etkinlik saat 14.00’te.