Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa’nın müzik tarihine altın harflerle yazılan repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo ya da yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, BİFO’yu orkestra ve seyirciyle eş düzeyde pozitif bağ kuran yetenekli şef Nisan Ak yönetecek. Konser bu akşam saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

• TİYATRO

Yusuf Onur Aydın’ın yazdığı ‘Gölge Otobanı’nda; bir arabada birbirine yabancı, tesadüfen bir araya gelen üç kişi yolculuk ederler. Başlarından geçen bir olay bu yolculuğun seyrini değiştirirken, karakterleri belleğin ve zamanın içinde farklı bir yolculuğa sürükler. Göçün merkezinde, bu topraklarda geçen, tesadüfi ve sıradan gözüken bu yolculuk, üç karakteri evin, umudun ve her şeye rağmen peşinde koşulacak hayallerin izinde sürükler. Aydın’a Tahİr Yılmaz ve Yusuf Nebioğlu’nun eşlik ettiği oyunu, bu akşam saat 20.30’da Bahçe Galata’da izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Dirimart Dolapdere, II. Dünya Savaşı sonrası Paris’te yükselen soyut sanat akımının önemli temsilcilerinden olan Albert Bitran’ın galerideki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. ‘Gölge Topraklar Gök Topraklar’ adlı sergi; sanatçının kırsal manzara esinli soyut resimleri, mekân olarak atölyenin kendisini merkezine alan işler, içerisi/dışarısı kavramlarını sorunsallaştıran kompozisyonlar ve tüm mekânların ışıkla var olması veya yok olması gibi değişkenlere odaklanan yapıtlarına yer veriyor. Sergi 2 Haziran’a kadar açık.

İZMİR

• SERGİ

Seramik Sanatçısı Ayşegül Güngören’in 4’üncü kişisel sergisi olan “Mud-RA” adlı seramik sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Üst Kat Doğu-Batı Galerilerinde izleyicilerle buluşuyor. Sergi; insanlık tarihine ışık tutan toprağın, bir arkeolojik alanın geçmişteki hâline dönüşmesi ile izleyicilerin hayal gücünü harekete geçiriyor. Sanatçı, “Hiçbir şey uçucu değildir. Her şey kendisine göre somutlaşacağı bir alan, nesne ve görünüm arar” temasıyla panolar, yazıtlar, kaideler arasında Mısır’da bir müze gezisi algısı oluşturuyor. Sergi 16 Mayıs’a kadar görülebilir.

Ayşegül Güngören

KAYSERİ

• TİYATRO

Yağmurlu bir gecede, şehrin sefaletine hapsolmuş, tek başına kalmış, yabancı olmaya mahkûm edilmiş bir insanın korkularını, arzularını, umutsuzluğunu ve isyanını haykırışına tanık olmaya bizi davet eden bir ses… Ayberk Erkay’ın çevirisiyle Bernard-Marie Koltès’in ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ eseri sahnede. Oğuzhan Alparslan’ın oynadığı yapıt 11 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Tekne Sahne Kültür Merkezi’nde.