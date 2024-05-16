Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ işbirliğiyle hazırlanan ‘Gül Kendine’ programı filmlerle ekipleri seyircilerle buluşturuyor. Programın filmlerinden biri Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş’un çektikleri ‘Dona Dona’. ‘Hayallerinden vazgeçmenin sınırını nerede çizmek gerek?’ sorusunu soran film; kirasını denkleştirmekte, duygularını ifade etmekte zorlanan, kendini en rahat hissettiği sahneden kopma noktasına gelen Ali Ilıksüt’ün öyküsü. Filmi 18 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te Beyoğlu Sineması’nda izleyebilirsiniz. Ücretsiz biletler, İstanbul Senin uygulamasında.

• KONSER

Bora Çeliker Quartet, Yeldeğirmeni Sanat’ta düzelenecek konserde Bora Çeliker’in ‘Borabook’ ve ‘Tersyüz’ albümlerinden özgün bestelerin yanı sıra; Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmie Van Heusen, Antonio Carlos Jobim gibi şarkı yazarlarının bestelediği vokalli caz standard ve bossa nova yorumlarına yer verecek.

Bora Çeliker

Modern Mainstream, Hard Bop, Free Jazz gibi akımlardan beslenen dörtlünün performansları dinamik ve yüksek tansiyonlu icralardan, içe dönük, ağır baladlara uzanan bir çeşitlilik içeriyor. Konser 17 Mayıs Cuma saat 20.00’de.

• SERGİ

G-art Galeri; erkek egemenliğini sorgulayan, kadınların tarihsel süreçlerdeki etkin rolünün görülmesini kendine amaç edinen, toplumsal cinsiyet kalıplarını tespit edip dönüştürmeye çalışan, ataerkil sistemle ve sıklıkla iç içe olduğu kapitalizmle de mücadele eden, çeşitliliği ve eşitliği savunan kadınları ‘Kadının Adı Yok’ adlı sergiyle ağırlıyor. İpek Duben, Azade Köker, Nancy Atakan, Suzy H. Levy, Dilara Akay, Gönül Nuhoğlu’nu bir araya getiren sergi; kadın kimliğini tanımlayan kodları belirleyen gelenek ve modernite anlayışları, cinsiyet, beden ve kimlik kalıpları, aile hafızaları, kadına yönelik şiddet, yasaklar ve haklar üzerine güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen temalardaki üretimleri üzerine kurulu. Sergi 30 Haziran’a kadar açık.

BURSA

• TİYATRO

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Anton Çehov’un en ünlü oyunlarından ‘Üç Kız Kardeş’i sahneliyor. Çehov, oyunda 20. yüzyılın başında Rusya’da ayrıcalıklı sınıfların inişe geçmesiyle yüzleşmeye çalışan aristokrat Prozorov ailesinin öyküsünü anlatıyor. Moskova’da büyümüş üç kız kardeş; Olga, Maşa ve İrina on bir yıldır küçük bir taşra kasabasında yaşamaktadır. İnce zevklerine ve duyarlıklarına daha uygun bir hayat düşlerini simgeleyen Moskova’ya dönüş umutları, amansızca akıp giden gerçek hayatla dokunaklı bir tezat içindedir. Kayhan Berkin’in yönettiği iki perdeli oyun; 16, 17 ve 18 Mayıs saat 20.00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenebilir.