Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali müzikseverleri çağların gerisine götüren rüya gibi bir kapanış konseri sunuyor. Son derece farklı tınısı ve erken Ortaçağ’dan 21’inci yüzyıla uzanan olağanüstü geniş repertuvarıyla Macaristan’ın önde gelen oda müziği topluluklarından ‘Trio Passacaglia’nın vereceği konser, asırlar öncesinden bizlere seslenen muhteşem bestecilerin eserlerini dinleme fırsatı sunuyor. Konser bu akşam saat 20.30’da Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’nde gerçekleşecek.

• DANS

‘Kafkas Kartalları’; 35’inci yılında 70 dansçı, 10 müzisyen, 700 dans kostümü ve zengin koreografisi ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na geliyor. Masalları, destanları ve yaşanmışlıklarıyla insanlık tarihi kadar eski bir coğrafya olan Kafkasya’yı ritimleriyle İstanbul’a taşıyan topluluk, binlerce yıllık kültürü sanatseverlerle buluşturacak. Gösteriyi 24 Mayıs Cuma saat 20.30’da izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Ruzy Gallery, sanat serüvenine yeni sergisi “Evvel” ile devam ediyor. Sergi; matematiğin evrensel diliyle sanatın gizemli dünyası arasındaki ilişkiyi irdeliyor, sanatın dilinden varoluşun kökenini sorguluyor, plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini inceliyor, insanın matematiğine odaklanıyor. Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği sergi; Suat Akdemir, Mahmut Aydın, Nazan Azeri, Melis Buyruk, Mahmut Celayir, Leyla Emadi, Tom Fellows, Gülfem Kessler, Başak Özocak ve Jake Michael Singer’ın eserlerini bir araya getiriyor.

DERSİM

• KONSER

1990’lı yılların, İstanbul’daki ünlü Kürt protest müzik gruplarından Koma Dengê Azadî ile başlayan müzik serüvenini 2000’lerden günümüze solo çalışmalarla sürdüren Mehmet Atlı, 29 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Dersim’de sevenleriyle buluşuyor. “Müzik benim mekânım” diyen Mehmet Atlı, şarkı yazıp söylemeyi insan haklarının ve ifade özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğünün altını çiziyor. Müzisyen, Tunceli Kültür Merkezi’nde Kürtçe ve Türkçe şarkılardan oluşan, halk müziği çalışmalarına yaptığı yorumlardan kendi şarkılarına uzanan geniş bir repertuvarı seslendirecek.

ZONGULDAK

• TİYATRO

Şahin Kelleci’nin yazdığı, Şubat Tiyatro Yapım oyunu ‘Göz (Yaşar Kemal’in Gözü)’ tiyatroseverlerle Zonguldak’ta buluşuyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda olan yazar-senarist kadın, yeni yazdığı ‘Yaşar Kemal’in Gözü’ adlı senaryosunu bir film şirketine farklı isimlerle üç kez gönderir ancak her defasında reddedilir. Bu sefer yapım şirketi sahibi tarafından bizzat aranarak ofise davet edilir. Ofise geldiğinde onu geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakan bir sürprizle karşılaşır. Konusuyla ilgi çeken oyun, 26 Mayıs Pazar saat 20.00’de Devrek Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.