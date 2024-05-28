Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Maria João Pires, 8 yıl sonra tekrar festivale dönüyor. 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, çağımızın en iyi piyanistlerinden olan Pires’e Beethoven’ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek. Konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni’si ile Honegger’in Yaz Pastorali de seslendirecek. Konser, 31 Mayıs Cuma saat 20.00’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

BALE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı ‘Bale Repertuvarından Seçmeler’ programında, klasik bale repertuvarının başlıca eserlerinden solo, ikili, üçlü ve grup danslarını sunmaya hazırlanıyor. Özgün modern koreografiler içeren gösterim, 2 perdeden oluşacak ve arayla beraber toplam 2 saat sürecek. Bu nitelikli gösteriyi 31 Mayıs Cuma saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

SERGİ

Ruzy Gallery, sanat serüvenine yeni sergisi “Evvel” ile devam ediyor. Sergi; matematiğin evrensel diliyle sanatın gizemli dünyası arasındaki ilişkiyi irdeliyor, sanatın dilinden varoluşun kökenini sorguluyor, plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini inceliyor, insanın matematiğine odaklanıyor. Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği sergi; Suat Akdemir, Mahmut Aydın, Nazan Azeri, Melis Buyruk, Mahmut Celayir, Leyla Emadi, Tom Fellows, Gülfem Kessler, Başak Özocak ve Jake Michael Singer’ın eserlerini bir araya getiriyor.

SİNEMA

Nâzım Hikmet'in yaşamını konu alan ilk müzikal şimdi de İstanbul'da sahneleniyor. Besteci Hasan Yükselir’in ilk kez Berlin'de sahnelenen Nazım Hikmet Müzikali, “OD - SEVDA ATEŞTEN BİR GÖMLEK“, 23 yıl sonra yenilenmiş olarak şimdi de İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak. Yaşamını Almanya ve Türkiye’de sürdüren Müzisyen Hasan Yükselir’in eserini Ümit Çırak yönetti. Müzikalin Türkiye prömiyeri 29 Mayıs’ta Bakırköy’de Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Müzikal daha sonra da 5 ve 13 Haziran tarihlerinde Kadıköy’de Baba Sahne’de sahnelecek.

• ANTALYA

SERGİ

Antalya Kültür Sanat ‘Gülseren Südor: Zaman Gezgini’ retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan sergi, 180’e yakın eseri izleyiciye sunuyor. Südor; eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rolleri üzerine düşünüyor ve üretiyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar pazartesi günleri hariç ziyaretçileri bekliyor. çalışmalarına yaptığı yorumlardan kendi şarkılarına uzanan geniş bir repertuvarı seslendirecek.

Gülseren Südor

• MUĞLA

KONSER

Kendine özgü yaratıcı yaklaşımlarıyla tanınan koro şefi Başak Doğan tarafından 2015 yılında kurulan Chromas, 1 Haziran Cumartesi akşamı, Marmaris Kültür Sanat Festivali kapsamında, Marmaris Amfi Tiyatro'da çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor. Yaklaşık on yıldır, Bobby McFerrin ve Mercan Dede'den Korhan Futacı'ya, Tarkan'dan Mor ve Ötesi'ne, Duygu Soylu'dan Evrencan Gündüz'e pek çok farklı türden sanatçı ve grupla projeleri imza atan Chromas; özgün tınısı, ışık ve sesin bir arada tasarlandığı konserleriyle tanınıyor. Konser saat 21.00’de.