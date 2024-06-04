Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Geçiş, kardeşine verdiği sözü yerine getirmeye çalışırken kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir kadının hikâyesini konu ediyor. İntihara meyilli ve maddi sıkıntılar yaşayan emekli öğretmen Lia, yakın zamanda ölen kız kardeşinin son arzusunu yerine getirmeye kararlıdır. Sözünü tutmak için uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla'nın peşine düşen Lia’nın arayışı onu İstanbul’a götürür. Lia’nın yolu burada trans hakları için mücadele eden avukat Evrim'le kesişir. Film vizyonda.

• ATÖLYE

Dilek Winchester’ın, Arter’de devam eden GLOSSOLALALA başlıklı sergide yer alan ‘Okunmayanlar Üzerine Koreografiler’ isimli video serisinden yola çıkan etkileşimli atölye çalışması ‘Tap Dans ile Ritim’, serinin performansçılarından Irmak Kuyumcu’nun yürütücülüğünde 12 Haziran Çarşamba saat 19.00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Divan edebiyatı ve tap dansı arasındaki ilişkiye odaklanan atölyede katılımcılar, ritim duygusunu yeniden keşfedecekler.

• KONSER

Borusan Sanat, çevrimiçi dijital platformu borusansanat.tv üzerinden müzikseverlere keyifli bir deneyim sunmaya devam ediyor. Borusan Müzik Evi’nde, elektronik müzik alanında yaptıkları çalışmalarla takip edilen ve yeni kuşağın elektronik müzik alanında eserler veren 15 kadın bestecisini dinleyeceğimiz konser, 8 Haziran Cumartesi saat 20.00’de yayında olacak. Konserden evvel Dadanizm’in gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşiyi ise saat 19.30’da izleyebilirsiniz.

ADANA

• BALE

Yetişkinlerin ve çocukların ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayarak 2010’da faaliyete başlayan Adana Dans Akademi, balede gösterdiği çalışmaları yıl sonu gösterisi ile taçlandırıyor. Balenin hayata renk katmasını önceleyen kurumun gösterisi 7 Haziran saat 19.00’da 01 Burda PGM Sahne’de gerçekleştirilecek.

IĞDIR

• TİYATRO

Ünlü yazar Anton Çehov’un ölümsüz eseri ‘Altıncı Koğuş’ sahnelere taşınıyor. Çehov; bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmayı gözler önüne seriyor. Umut Toprak’ın sahneye uyarlayıp yönettiği oyunda Sinan Mert başrolde. Oyun 10 Haziran saat 20.00’de Iğdır Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.





