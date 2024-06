Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

BURSA

• TİYATRO

‘Meçhul Paşa’, efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı günlüğünü tutan şenlikli bir ortaoyunu. Dönemin büyük yazarları Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ile karikatürist Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın 1946’da başlayıp meçhule giden serüveni. Ahmet Sami Özbudak yazdığı oyunda Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu rol alıyor. Tiyatro Hayali’nin yaptığı oyunu 29 Haziran Cumartesi saat 20.30’da BAOB Sahne’de izleyebilirsiniz.

İSTANBUL

• SİNEMA

Krzysztof Kieslowski’nin yazıp yönettiği ‘Veronique’in Çifte Yaşamı’, yapımından 25 yıl sonra ilk kez Türkiyeli sinemaseverler ile buluşuyor. İki farklı şehirde -Fransa ve Polonya’da- paralel iki kızın doğumununun üzerinden yirmi sene geçmiştir. Ortak hiçbir şeyleri yoktur. Ancak birbirlerinin aynısıdırlar: Biri, farkında olmadan diğerinin deneyim ve bilgeliğinden faydalanır. Bu basit ve duygusal bir aşk hikâyesidir. Diğerinin vücudunda ve ruhunda devam etmesi için bir varlığın sona ermesinin hikâyesidir. Filmi 20 Haziran Perşembe saat 21.00’de Caddebostan CKM Sineması’nda izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Milano merkezli disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan ‘Havaya Dair’, maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor. Sergide, ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik eden bir dizi müdahale yer alıyor; 18 Ağustos’a kadar görebilirsiniz.

• KONSER

- Progresif post-metal müziğin öncü grupları arasında yer alan The Ocean ve Bipolar Architecture, 21 Haziran Cuma günü metal müzik hayranlarını IF Beşiktaş’ta buluşturacak. Almanya kökenli post-metal grubu The Ocean, benzersiz tarzı ve derin müzikal katmanlarıyla dinleyicilerine olağanüstü bir atmosfer sunuyor. Grup, çıktıkları dünya turnesinin dönüşünde İstanbul’da gerçekleştirilecek bu özel konserlerde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

The Ocean

- Dünyanın en ünlü sopranolarından Olga Peretyatko, 22 Haziran Cumartesi saat 20.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bu özel geceye, orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Kariyerine Plácido Domingo’nun düzenlediği Operalia Yarışması’nı kazanarak başlayan sanatçı, Metropolitan Opera, La Scala ve Covent Garden gibi önemli opera evlerinde ve Salzburg, Baden-Baden ve Aix-en-Provence gibi prestijli festivallerde performans sergiledi.