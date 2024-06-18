Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

♦ İSTANBUL

• Sinema

Fransa’nın Ulusal Sinema Merkezi CNC; Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları vesilesiyle düzenlenen sanatsal ve kültürel programlar dizisi Kültür Olimpiyatı 2024 kapsamında restore ettiği ‘Le Roman de Carpentier’ ile boksörlük sanatına saygı duruşunda bulunuyor.

Yönetmeni bilinmeyen, 1913 yapımı bu biyografi filminde Georges Carpentier’yi izliyoruz. Ünlü boksörün, çocukluğunun geçtiği Pas-de-Calais maden havzalarından çıkıp spot ışıklarıyla çevrili ringlerin görkemine uzanan hayatı beyaz perdeye yansıyor. Film 27 Haziran Perşembe saat 20.00’de Sinematek’te.

• Konser

30 yılı aşan kariyerinde “Eklektik Kelt” müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yepyeni albümü “The Road Back Home” ardından çıktığı “The Mask and Mirror 30.Yıl Turnesi” kapsamında kariyerinin en özel şarkılarını İstanbullu dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. McKennitt’in kariyerinin en özel şarkılarını seslendireceği konser 2 Temmuz saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

• Sunum & Söyleşi

Salt Beyoğlu’ndaki ‘Havaya Dair’ sergisi kapsamında 29 Haziran Cumartesi saat 15.00’te gerçekleştirilecek sunum ve söyleşi programında akademisyen Aslı Odman ile Bülent Şık bir araya gelecekler ve serginin gündeme getirdiği konulardan hareketle bir sunum ve söyleşi gerçekleştirilecek. Odman, hava kirliliği odağında ekolojik sorunların görünmez kılınan kökenlerini tartışmaya açacak. Hava kirliliğinin en çok zarar verdiği bedenler arasındaki işçiler ve çocuklar ile en görünür olduğu mekânlardan iş yerlerini merkeze alacak. Şık Büyük Menderes Havzası’ndaki altın madeni, kömür madeni ile jeotermal enerji santrallerinin ekolojik ve toplumsal etkilerini çocuk sağlığı odağında ele alacak. Program herkese açık ve ücretsiz.

• Sergi

2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olan ‘Sanata Bi Yer’ platformu genç sanatçıları ‘erişilebilir sanat’ felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor; farklı disiplinlerden çağdaş sanatçıların sergilerine, çeşitli konulardaki seminerlere ve sanatçı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere35 iş birliğinde yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açıyor. Platformun genç üyesi İrem Yüksekbilgili’nin hayvan haklarına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen ‘Göz Teması’ isimli sergisi 28 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak. Sergide, sanatçının çeşitli teknikler kullanarak bitkisel sabun, imitasyon deri ve suni yün ile oluşturduğu etkileyici iki çalışması yer alacak.