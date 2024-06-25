Kültür sanat ajandası

İSTANBUL

• SİNEMA

Pera Film, bu yıl Onur Ayı’nı ‘Hiçbir şeyden korkmuyorum’ programıyla kutluyor. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek program kapsamında; kuir kültürünü ana akım sinema aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturan iki kült film, ‘Priscilla Çöller Kraliçesi’ (28 Haziran, saat 19.00 - 6 Temmuz, saat 15.00) ve ‘Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı’ (30 Haziran, saat 15.00 - 10 Temmuz, saat 19.00) sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm gösterimler 18+ uygulamasına tabi.

• ATÖLYE

İş Sanat, çocukların tatil dönemine özel olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ücretsiz atölyeler düzenliyor. 30 Haziran Pazar, saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan ‘Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi’ öncesi çocuklar önce müzedeki heykelleri inceleyecekler. Turun ardından heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak kendi heykel çalışmalarını üretecekler. Atölye 9-12 yaş grubu için.

• SERGİ

Adalar'ın binlerce yıllık oluşum ve yerleşim hikâyesinden tek tek Adalılar'a uzanan farklı bölümleri barındıran Adalar Müzesi, on dördüncü yılına yeniden düzenlenmiş olarak ve yeni bir sergiyle giriyor: Eşyanın Belleği. Aile hikâyesi ve çocukluk ile başlayan, bir asırlık ada evinin farklı kullanım objelerini ve efemera malzemelerini vitrinlerinde toplayan beş yüz parçalık sergi Viktor Albukrek’in koleksiyonundan hazırlandı. Müzenin kalıcı sergi bölümünde görülebilir.

• KONSER

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile muhteşem yeteneğiyle dikkat çeken flüt sanatçısı Aslıhan And, 5 Temmuz'da ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek ilk düo konserle sanatseverlerle buluşacak. Konserin sonunda Say’ın piyano ve flüt için bestelediği ‘Portreler”, Op.101’ adlı, Türkiye’de kültür sanat hayatına yön vermiş veya katkı sağlamış değerli isimlere ithafen bestelediği ve tamamı sekiz portreden oluşan eserin ‘Babam Ahmet Say’ ve ‘Şarık Tara’ bölümleri gecede dinleyenlere sunulacak.

DİYARBAKIR

• TİYATRO

Nâzım Hikmet'i kendi ağzından hayatını, yaşadıklarını, hislerini periyodik bir şekilde ele alan tek kişilik oyun ‘Ben Nâzım Hikmet’, şaire ‘Nâzımca’ hakkını teslim eden bir sahne performansıyla sizleri bekliyor. Mahmut Yıldırım’ın yazıp yönettiği oyunda Mert Turgut Toprak sahnede olacak. Oyunu 30 Haziran Pazar saat 20.00’de Şuara Kültür Sanat Cafe’de izleyebilirsiniz.