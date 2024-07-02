Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

• MÜZE

Madımak’ta katledilen 33 aydını onurlandırmak için kurulan bir hafıza merkezi olan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin kurduğu sanal müzede hazırlanan birçok odayı çevrim içi bir şekilde gezebilirsiniz. Madımak’ta gericiler tarafından yakılarak öldürülen ‘can’ların her birinin odalarını tek tek gezebilir, karşınıza çıkan portrelerle onların yaşam öykülerini sesli açıklamalarla da dinleyebilirsiniz. Ayrıca yakınlarının videolarını da izleyebilmeniz mümkün. Sanal müzeye https://madimak.org adresinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL

• SERGİ & BELGESEL

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile ‘Hafıza’ sergisi açıldı. Sena Şat’ın hazırladığı illüstrasyonlardan ve biyografilerinden oluşan belgesel nitelikli sergi yoluyla Sivas’ta can verenler anılıyor. Ayrıca yönetmeliğini Eylem Şen’in yaptığı ‘Unutulmayan’ Madımak Sanal Müze Belgeseli de haftanın ses getiren üretimlerinden biri. Belgeseli İstiklal Sanat Galerisi’nde bugün 11.00-17.00 saatleri arasında her saat başı izleyicilerini bekliyor.

• DİNLETİ & BELGESEL

31 yıldır bir an bile unutmadığımız Madımak Katliamı’nı Beyoğlu Belediyesi Özge Çam Doğan ve Cem Doğan’ın dinletisi ile ‘Menekşe’den Önce’ adlı film gösterimi ile anıyor. Bugün Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek dinleti saat 19.15’te, film gösterimi ise saat 20.00’de.

İZMİR

• ANMA PROGRAMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege 78’liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla, Sivas Katliamı’nın 31. yıl dönümünde Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden 33 aydını anmak için özel bir program düzenliyor. Anma programı, 3 Temmuz Çarşamba saat 19.00’da Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda açılış konuşmaları, katliamı anımsatan video gösterimi, Zeynep Altıok Akatlı, Hidayet Karakuş ve Beydağ Tıraş Öneri’nin konuşma yapacağı panel, şiir ve müzik dinletileri yer alıyor.

• ŞİİR DİNLETİSİ & ANMA

Torbalı Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33’ü aydın ve 2 otel görevlisinin canice öldürüldüğü olayların 31’inci yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. 2 Temmuz Salı günü düzenlenecek olan şiir dinletisi ve anma programında sanatçı Derya Eroğlu, Cesur Yılmaz, Taner Yılmaz ve Servet Barış sahne alacak. Ayrıca semahın da dönüleceği etkinlik saat 19.30’da İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.