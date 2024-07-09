Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları, müzikle semtlere konuk oluyor. Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten Orkestralar Müdürlüğü, ‘Semtimde Orkestra’ serisiyle İstanbulluları müzikle buluşturuyor. 12 Temmuz saat 15.00’te Artİstanbul Feshane’de İBB Oda Müziği Topluluğu’nun, 17 Temmuz saat 21.00’de Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda İBB TSM Topluluğu’nun konserlerini dinleyebilirsiniz.

• SİNEMA

Coen Kardeşlerin müzik dolu hikâyesi ‘Sen Şarkılarını Söyle’, 60’ların folk sahnesine yolculuk ediyor. 1960’lı yılların başında Greenwich Village, folk müziğin devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatçısı Dave Van Ronk’un hayatından ilhamla yola çıkarak dönemin müzik piyasasında yaşananları Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eşliğinde beyazperdeye taşımakta.

Sen Şarkılarını Söyle

2013 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan filmin başrollerinde Justin Timberlake, John Goodman ve Carey Mulligan yer alıyor. Filmi 18 Temmuz Perşembe saat 21.15’te CKM Sineması’nda izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Sevil Dolmacı Gallery, Beşiktaş’ta, dünya sanat tarihinin en önemli sanatçılarından Amerikalı David Salle’nin Türkiye’deki ilk solo sergisi ‘Refakatsiz Çocuklar’ ı sanatseverlerle buluşturuyor. Salle’nin bu yıl New York’taki stüdyosunda İstanbul için farklı medyalarla ve farklı boyutlarla ürettiği 21 yeni resimden oluşan sergide, sanatçının ‘Hayat Ağacı’ serisi ile yeni çalıştığı ‘Pencereler’ serisine ait resimler ziyaretçilere sunuluyor. Sergi 25 Temmuz’a kadar açık.

BURSA

• FESTİVAL

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali, 62’nci kez Bursalılarla buluşuyor. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen festival 31 Temmuz’a kadar sürecek; Bursa’nın 17 ilçesinde kültür şöleni yaşatılacak. Flamenko ile başlayan festival, yerli-yabancı sanatçı, grup ve orkestraların konserleri ve dans gösterileri ile sürdürülecek. Festival takvimi için https://www.bkstv.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

AYVALIK

• FESTİVAL

Ayvalık AIMA Müzik Festivali, bu yıl 10’uncu kez Ayvalık’ın tarihî ve doğal zenginliklerini yansıtan çeşitli mekânlarda müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu yıl yaz aylarının tamamını kapsayacak şekilde planlanan festival, çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek 15 konseri içeriyor. 21 Eylül’e kadar sürdürülecek olan festivalin programı için https://www.ayvalikmusic.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.