Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

‘Şafak Sökerken’, bir filmin seçmelerine katılan bir kadının hayatına odaklanıyor. 1950’lerde genç bir Romalı kadın, bir erkekle nişanlanmanın eşiğindedir. Aynı zamanda gelecek vadeden bir oyuncu olan kadın, İtalyan sinemasının altın çağında seçmelere katılmak için Cinecitta’ya gider ve kendisini keşfettiği bir dünyaya adım atar. Lily James’in başrolünde olduğu film 19 Temmuz Cuma vizyonda.

• SERGİ

Zilberman, Erinç Seymen’in ‘Kīpuka’ başlıklı kişisel sergisini 2 Ağustos’a kadar galerinin Beyoğlu, Mısır Apartmanı’ndaki ana galerisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Erinç Seymen’in son dönem eserlerinden oluşan sergisi; izleyiciye felaket, kontrol ve zamansallık arasında düğümlenmiş bir diyalog sunuyor. Felaket kavramıyla adeta iç içe geçen sergi, toplumsal güç dinamiklerini ve krizler doğrultusunda açığa çıkan tepkimeleri sorguluyor.

Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi, Macar sinemasının doğuşunun 120’nci yıldönümü vesilesiyle Macaristan Ulusal Film Enstitüsü’nün 2021’de açtığı ve Macar sinemasının tarihine kapsamlı bir bakış sunan ‘Geniş Açı’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood’da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan’da çalışan film yapımcılarına da yer veriliyor. Sergi 31 Ağustos’a kadar açık.

• KONSER

‘Cazın Bakülü Prensesi’ Harbiye’ye geliyor. Piyano çalışı ve güçlü sesi ile dinleyicileri her zaman büyüleyen, caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye’de müzikseverler ile buluşacak. Konser 25 Temmuz Perşembe saat 21.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Aziza Mustafa Zadeh

ANTALYA

• DANS

Temel konsepti medeniyetler buluşması olan, Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi diye tanımlanan Anadolu Ateşi, 19 Temmuz Cuma saat 21.00’de Aspendos Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir gösteriyi, bir kültürel şöleni sunan Anadolu Ateşi, kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alıyor.