Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• FESTİVAL

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz-11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Zeki Müren ve İsmet Ay gibi sanatçıların katkılarıyla kültür, sanat ve resimle yoğrulun Şile’deki festivalde panel, atölye, sergi ve gösterilerle dolu bir program sizleri bekliyor. ‘Bir Baba Hamlet’ oyununun yanı sıra Melek Mosso, Can Bonomo, Jamal Aliyev konserleri gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Oscar ödülü de dâhil olmak üzere 40’tan fazla ödül kazanan ‘Citizenfour’, sadece bir belgesel değil, gerçek hayattan fırlamış bir gerilim filmi. Belgeselci ve gazeteci Laura Poitras ile gazeteci Glenn Greenwald, Hong Kong’da Edward Snowden isimli CIA analisti ile buluşuyor. Snowden Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli belgeleri gazetecilere teslim ediyor. Filmi 24 Temmuz saat 21.30’da Kadıköy Sineması’nda izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Duayen Macar gazeteci Tamás Kárpáti’nin koleksiyonunda yer alan ünlü Macarların hatıraları ve onlardan ilham alan eserlerden oluşan ‘Hungarikonlar’ sergisi ziyarete açılıyor. Sergide; gazeteci, editör, yayıncı, yazar, sanat koleksiyoneri Tamás Kárpáti’nin kişisel koleksiyonundaki eserlere yer veriliyor. Koleksiyon, kendi alanlarında ün yapmış Macarların yaklaşık olarak 200 adet şahsi eşyasından oluşuyor. 31 Ağustos’a kadar Macar Kültür Merkezi’nde ziyaret edebilirsiniz.

ALAÇATI

• KONSER

Müziğin duygusal gücünü prodüksiyonlarına yansıtma arzusu ile hareket eden Notre Dame, elektronik müziğe getirdiği taze ve içten bir yaklaşımla Kürkçü Dükkanı Alaçatı’ya geliyor. Fransız müzisyeni 31 Temmuz saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.

Notre Dame

BODRUM

• SERGİ

Bodrum Mausolos Sergi Salonu, Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın yaptığı Sina Mirel & Yavuz Tanyeli ‘10+8’ resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri görülebiliyor. Sergi 31 Temmuz’a kadar açık.