Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Akademi ve Altın Küre ödüllü ‘İlk Aşk İlk Dans’ filmi Beyoğlu Sineması’nda yeniden seyircisiyle buluşuyor. Bugün saat 18.00’de izleyebileceğiniz film, 1988 yılında büyük ses getirdi ve popüler sinemanın heyecan verici yapılmalarından biri olarak, özellikle dans sahneleriyle sinema tarihindeki yerini aldı. Filmi izlemek için İstanbul Senin uygulamasından ücretsiz bilet oluşturabilirsiniz.

• SERGİ

Elgiz Müzesi’ düzenlenen ‘Bir Düş’ün İzinde’ başlıklı sergi bugün sanatseverlerle buluştu. 284 sanatçının 437 yapıtının sergilendiği müzede bu yıl 130 sanatçı, 147 eserle açık çağrıya katıldı ve 40 sanatçının eseri sergilenmeye hak kazandı. Heykel sanatına büyük bir birikim sağlayan bu sergi, geçmişten gelen izleri geleceğe taşırken, sanatçıları görüneni taklit etmeyen, düşlediklerini görünür kılan bir iz sürmeye davet ediyor. Sergi 2 Kasım’a kadar açık.

• FESTİVAL & ATÖLYE

Bu yıl 25’inci gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali birçok etkinlikle sürüyor. Dünya kültürlerini ve folklorik değerleri ülkemizle tanıştırmayı amaçlayan program kapsamında yetişkinler için atölyeler düzenleniyor. Polonya’dan Bogumila Lesniak’ın yürütücülünde gerçekleştirilecek olan ‘Ahşap Kültürel Figürler Yapımı’ atölyesi de bunlardan biri. Atölyeye, 2 Ağustos Cuma saat 14.00’te İBB İstanbul Tasarım Müzesi’nde katılabilirsiniz.

Bogumila Lesniak

İZMİR

• DANS

Uluslararası üne sahip üç gitarist -Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco- Paco de Lucía’ya unutulmaz bir saygı duruşunda bulunmak için gitarlarını İspanya’daki en parlak flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ile Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor. Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından alkışlanan bu gösteriyi, 23 Ağustos Cuma saat 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyebilirsiniz.

VAN

• PERFORMANS

Hollandalı multidisipliner performans ve dans sanatçısı Melisa Diktaş, yönetmenliği de kendisine ait etkileyici solo performansıyla Vanlı sanatseverlerle buluşuyor. 30 dakika sürecek olan performansı 9 Ağustos Cuma saat 20.00’de Tariria’da izleyebilirsiniz. Etkinlik 15+ yaş grubu için uygun.