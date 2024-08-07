Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Sergi

Resimle düşünen ve tutkuyla resim yapan sanatçıların çalışmalarını içeren ‘Bugünü Resmetmek’, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getiriyor. Çeşitli tekniklerde 28 sanatçının hazırladığı sergi, herhangi bir tema üzerine odaklanmadan son 5 yılda yapılan çalışmalar üzerinden bugünkü resim sanatına odaklanıyor. Toplam 68 eserin yer aldığı sergi, 11 Ağustos’a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri’de görülebilir.

Festival

Beyazperdeyi sinema salonlarından çıkartıp, İstanbul’un köylerine taşıyan İBB Kültür, tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin 2’ncisini başlattı. Festivalde, çocuklara yıldızların altında film izleme keyfi sunulurken, bir yandan da onlar için oyun atölyesi ve kadın atölyeleri düzenlenecek. Her gün saat 18.00’de gerçekleşecek çocuk ve kadın atölyelerinin ardından saat 19.00’da film gösterimi başlayacak. Festivalin programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

Sinema

40 yaşındaki ev hanımı Cai, kim olduğunu ve kim olmak istediğini kaybetmiştir. Kızının basketbol maçlarından birinde, istemeden yaşlı bir kadını yaralar. Bu önemsiz görünen olay, kontrolünden çıkan bir hayatın katalizörü olur; geçmişteki olaylar yeniden su yüzüne çıkarken, Cai bilinmeyen bir geleceğe doğru ilerler. Yönetmen Qiu Yang, ilk uzun metrajlı filmi ‘Biraz Yağmur Yağmalı’ ile karşımıza çıkıyor. Bu büyüleyici ve samimi drama, hayatının enkazıyla yüzleşmek ve değişim özlemiyle yanıp tutuşan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Film vizyonda.

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AYVALIK

Konser

Trio Hera, 2021 yılında İKSV’nin ‘Yarının Kadın Yıldızları’ projesinde yer almaya hak kazanan Lal Karaalioğlu (piyano), Elfida Su Turan (keman) ve Beliz Güney (viyolonsel) tarafından kurulan bir klasik müzik triosu. Trio şimdi AIMA Müzik Festivali kapsamında Cunda’da sahne alacak. Konser, 29 Ağustos saat 20.30’da Bekir Coşkun Kütüphanesi Alibey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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HATAY

Tiyatro

Üniversite yıllarında çok yakın olan dört arkadaş yıllar sonra bir araya gelmeye karar verir. Parla ve Sinan’ın evlerinde organize ettikleri yemekte işler yolunda gitmez. Geçmiş ve geleceğin tartışıldığı masada; saklanan sırlar, ihanetler ve söylenen yalanlar bir anda gün yüzüne çıkmaya başlar. Karakterler kendi iç savaşlarını verirken bir yandan da birbirleri ile yüzleşmeye başlayacaktır. ‘Kombinasyon’, 24 Ağustos saat 20.00’de İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı’nda sahnelenecek.