Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

SİNEMA

Elizabeth Lo’nun yönetmenliğini üstlendiği “Stray” belgeseli, 4 Eylül Çarşamba, saat 21.00’de can dostlarımız yararına KüçükÇiftlik Bahçe’de gösterilecek. İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Zeytin, Nazar ve Kartal isimli üç sokak köpeğini odağına alan belgesel, onların hikâyesi üzerinden şehre ve topluma bir bakış sunuyor. İstanbulluların aşina olduğu görüntüleri köpeklerin bakış açısından beyazperdeye aktaran belgesel, köpeklerin İstanbul’daki çekişmeli geçmişine, hem insanların hem de köpeklerin hayatlarını etkileyen sosyal ve kentsel dinamiklere de atıfta bulunuyor.

FESTİVAL

İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi gibi koro ve grupların sahne alacağı festivalin programı ve ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasında.

SERGİ

Türkiye’de grafik tasarımın gelişimini kitap ve kültür yayıncılığı üzerinden ele alan “Tasarımcının Notu”, 11 Eylül’de Salt Beyoğlu’nda açılacak. Kültür yayıncılığının yükselişe geçip grafik tasarımcının bir aktör olarak öne çıktığı dönemi odağına alan sergi, kitabın yaygın tasarım unsurunun kapak olduğu 1970’li yılların sonlarından bütüncül bir tasarım nesnesi hâline geldiği 1990’lara uzanıyor. Sergi 2 Şubat 2025’e kadar açık olacak.

ÇOCUK ATÖLYESİ

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında çocuklar için iki farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek. “Meksika’dan Gelen Ritim: Tambuco” ile “Çocuklar için Beden Perküsyonu Atölyesi”nde, Meksika kökenli ve dört kez Grammy ödülüne aday gösterilen ünlü perküsyon grubu Tambuco Percussion Ensemble’ın üyeleri, 15 Eylül’de çocuklarla bir beden perküsyonu ve ritim çalışmalarını saat 12.00’de Bulgur Palas’ta gerçekleştirecekler.

TİYATRO

Yan Rol, bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini anlatıyor. Alamadığı roller, en yakın arkadaşıyla, ailesiyle olan ilişkisi ve toplum baskısı artık susamayacağı kadar ağır geliyor. Kendi hayatında başrol hissedememesi üzerinden çıktığı bu sorgulamada, hayattaki iktidar ilişkilerine de göz atmayı unutmuyor. Ödüllü oyunu, 26 Ağustos Pazartesi, saat 21.15’te Urladam Ağaçlı Sahne’de izleyebilirsiniz. (İzmir)