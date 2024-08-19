Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Sinema

• “New York'ta Bir Gece", New York'a iniş yaptıktan sonra taksi tutan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Uzun bir uçuşun ardından Girlie, akşam geç saatlerde New York City’ye gelir. Terminalden çıktığında önüne çıkan ilk taksiye biner.

Aslında tek isteği yalnız kalmaktır. Ancak arkadaş canlısı bir şoför olan Clark onunla havadan sudan sohbet etmeye başlar. Clark ile Girlie arasında başlayan yüzeysel konuşmalar, zamanla beklenmedik derin bir konuşmaya evrilir. Sean Penn ve Dakota Johnson’un başrolleri paylaştığı film vizyonda.

Festival

• Yılın en “chill” mini festivali İstanbulluları bekliyor. “Roots Reggae Day” ile 8 Eylül Pazar günü reggae müziğin tüm renkleri kucaklayan dingin ritimleri bir kez daha KüçükÇiftlik Bahçe’nin sakin ve huzurlu ortamından şehre yayılacak. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve renkli anların yaşandığı mini reggae festivalinde, bu yıl Türkçe reggae denilince akla ilk gelen isimlerden Sattas’ın yanı sıra Hey! Douglas, Goril, Levvera, Simba Roots Sound System ve DJ C-Fyah sahne alacak.

Sergi

• İstanbul Modern, Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” başlıklı sergisini 6 Eylül’den itibaren sanatseverlerle buluşturacak. Shiota, sergiye de adını veren “Dünyalar Arasında” başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişiminde bulunan İstanbul’un konumundan yola çıkarak üretiyor. Japonya’yı 2015 yılında Venedik Bienali’nde temsil eden Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern’de sergilenecek yerleştirmesi, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikâyeleri keşfetme fırsatı sunuyor. Sergi 20 Nisan 2025’e kadar açık olacak.

Gösteri

• Akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dâhil olduğu yılın en büyük gösterisi “Fuerza Bruta Wayra”, Volkswagen Arena’da. Nefes kesen dev kadrolu dinamik gösteri; heyecan, eğlence ve gerilimi bir arada yaşatacak.Dünya çapında 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Fuerza Bruta; “Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good Etkinlikleri” kapsamında sahneye çıkacak; teknoloji ve sanatın bir araya geldiği, 360 derece sahnesi ile izleyenleri adeta hipnoz altına alacak. Gösteri 22 Ağustos Perşembe saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

BALIKESİR

Tiyatro

• 2022’de 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi En İyi Uyarlama Metin ödülünü kazanan ve Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden uyarlanan “Quasimodo: Notre Dame’ın Kamburu” oyunu, Balıkesirli tiyatroseverlerle buluşuyor. Muharrem Uğurlu’nun oynayıp yönettiği oyun, 23 Ağustos Cuma saat 20.30’da Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun 18 yaş ve üzeri için uygundur.