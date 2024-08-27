Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• HALK DANSLARI



Beylikdüzü Belediyesi’nce düzenlenen “Barış ve Sevgi Buluşmaları", 11’inci kez İstanbulluları Beylikdüzü’nde bir araya getiriyor. Söyleşi, sahaf etkinlikleri, turnuva ve konserlerle dolu program kapsamında halk dansları da ilgi çeken etkinliklerden biri. Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Rusya, Romanya ve belediyenin halk dansları topluluklarının sahne alacağı gösteri, 29 Ağustos Perşembe saat 15.00 ve 18.00’de Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. İstanbul Senin uygulamasından ücretsiz bilet oluşturabilirsiniz.

• SERGİ

Pilot Galeri, Atıf Akın'ın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi "Sinyaller"e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sergi, Akın'ın son on yıldır radyasyon, mutasyon ve arkeoloji üzerine yürüttüğü uzun soluklu araştırmalarından seçilen bir grup eseri bir araya getiriyor. 6 Eylül’de açılacak olan sergi 26 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Atıf Akın (Fotoğraf: Gözde Mimiko Türkkan)

• FESTİVAL

Avrupa’nın yeni ve başarılı seslerinin Türkiye’den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, 3’üncü yılında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yoğun program kapsamında, tamamı kadınlardan oluşan beş kişilik İspanyol grup Maruja Limón da Kalamış Atatürk Parkı’nda sahne alacak. Toplumsal eşitlik mücadelesinden aşk hikâyelerine kadar çok yönlü müzikal anlatımıyla herkesin bağ kurabileceği konseri, 15 Eylül Pazar saat 21.30’da dinleyebilirsiniz.

• GEZİ

Sarıyer’de Boğaz’a hâkim bir noktada yer alan 570 yıllık Rumeli Hisarı’nda İBB Miras’ın yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Yakın zamanda kültür-sanat etkinlikleriyle adı anılacak mekânın açık şantiye kısmında geziler düzenleniyor. Konuklar böylece restorasyon sürecine de şahitlik ediyorlar. 7 Eylül Cumartesi saat 10.00-11.00 arası yapılacak geziye katılmak isteyenler, ücretsiz biletlerini İstanbul Senin uygulamasından edinebilirler.

TEKİRDAĞ

• SERGİ

Barbare Studio’nun ilk sergisi “Yer Duygusu”, 14 Eylül’de T. Melis Golar küratörlüğünde Tekirdağ’da yer alan Barbare Bağları’nda açılıyor. 2002 yılından beri faaliyette olan Barbare Bağları’nın hayata geçirdiği yeni platform Barbare Studio, ilk misafir sanatçı/küratör projesi ve sergisiyle karşımıza çıkıyor. “Yer Duygusu”; yerli ve yabancı, ilk defa sergilenecek ve deneyimli sanatçıları bir araya getirerek birlikte üretmenin altını çiziyor. Sergi 13 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.