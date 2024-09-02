Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Otuzlu yaşlarında olan Kira ve Ian Londra’dan, geçmişlerinden ve şimdiki hayatlarından kaçmaktadırlar. İkili ilk kez İskoçya’nın batı kıyısındaki Skye Adası’nda bir araya gelir. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk günün ardından birbirlerinden ayrılıp Birleşik Krallık’ın başkentine, eski rutinlerine geri dönerler. Bir başkasına gerçek anlamda bağlanmaya hazır olmadan önce ikisinin de kendilerinden kaçmayı bırakması gerekecektir. Aylin Tezel’in oynayıp yönettiği film vizyonda.

• FESTİVAL

İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği iki günlük kültür ve gastronomi festivali olan “İsviçre Günleri”, 20 ve 21 Eylül’de YapıKredi bomontiada’da gerçekleştirilecek. İki gün boyunca herkesi İsviçre’yi keşfetmeye, İsviçre yemeklerinin tadını çıkarmaya veya canlı konserlere davet eden festivale giriş ücretsiz ve halka açık. Bu yılın teması ise "Gelecekteki yolunuzu tasarlamak-Eğitim, Deneyim, Kariyer” olarak belirlendi.

• SERGİ

Dirimart Pera, İnci Eviner’in “Bir Adanın Sinir Uçları” sergisine hazırlanıyor. Sergi, sanatçının son dönemde ürettiği aynı başlıklı video yapıtı ile “Atölyenin Yankıları” başlıklı yeni yerleştirmesinden oluşuyor. Yerleştirme, sanatçının yapıtlarının zaman içinde arkasında bıraktığı nesnelerin yeni anlamlarla çoğaldığı senaryoları galeri mekânına taşıyor. 3 Eylül’de açılacak olan sergi, 6 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

ANKARA

• KONSER

Trompetçi ve Besteci Sebastian Burneci, tenor saksafonda Eugen Mamot, piyanoda Johnny “Scorchy” Bica, kontrbasta Alex Mike ve davulda Andrei Paraschiv’den oluşan çağdaş caz grubu Sebastian Burneci Quintet, Sound of Europe festivali kapsamında Türkiye’ye geliyor. Dörtlü, 14 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda dinlenebilir.

İZMİR

• SERGİ

Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde, İstanbul Casa Botter’deki “Solo Botter: Nuri İyem” sergisinden bir seçki, 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’na geliyor. Ressam İyem’in özgün sanatçı kişiliğini yansıtan seçki, 9 Eylül’e dek İzmir’de.