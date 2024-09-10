Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Gezi

41’inci Avrupa Miras Günleri çerçevesinde, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC; Avrupa Miras Günleri İstanbul’un 3’üncüsünü, 21 ve 22 Eylül’de düzenliyor. Bu tarihlerde, ziyaretçiler Fransız Sarayı’nı Fransızca ve Türkçe rehber eşliğinde gezebilecek. 12 yaş altı çocukların kabul edilmeyeceği kayıtlar 14 Eylül’de başlayacak.

Konser

Arp sanatçısı Meriç Dönük, 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 29 Eylül Pazar günü, Sakıp Sabancı Müzesi’nde enstrümanının tellerine dokunacak. Müziği türlere ayırmaksızın, yaşam döngüsünün ahengi olarak hisseden Dönük, enstrümanının kendine has olanaklarını yansıtmaya devam ediyor.

Sergi

İstanbul’un eylül ayı ile hareketlenen sanat takvimi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta ‘Doğu-Batı Divanı’ sergisi yerini aldı. Erdal Ateş’in geçmişi, bugünü ve farklı sanat disiplinlerini buluşturduğu sergi, 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kitap Söyleşisi

Gülsün Karamustafa’nın Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda sergilenen ‘Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli’ adlı eserini tamamlayan aynı adlı kitap yayımlandı. Moderatörlüğünü Melis Cankara’nın üstlendiği söyleşi Karamustafa ve kitap yazarlarının katılımıyla 11 Eylül saat 18.00’de Minoa Pera’da.

KARAMAN

Tiyatro

Lev Tolstoy’un kaleme aldığı ve 125 farklı yazar tarafından tarihin en iyi romanı seçilen Anna Karenina’yı Pray Tiyatro sahneye taşıyor. Ali Aktı’nın oynadığı, Muhammet Emre Aydın’ın yazıp yönettiği oyun, 10 yaş ve üzeri için uygun. Oyun 25 Eylül saat 18.00’de Piri Reis Kültür Merkezi’nde.