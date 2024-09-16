Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Dünya çapındaki sanatçıları, her yıl daha da genişleyen program yelpazesi ve daima yüksek kaliteli içerikleriyle klasik müzik tutkunlarıyla buluşturan 4’üncü İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 18 Eylül Çarşamba akşamı, günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden efsanevi Quatuor Ébène’in konseriyle sona eriyor. Konser saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Ayrılış, şaşırtıcı derecede konuşan bir kuş biçiminde gelen ölüm ile yüzleşmek zorunda olan bir anne ve kızının hikâyesini konu ediyor. Tuesday, ölmek üzere olan bir gençtir. O, annesi Zora’ya yakın olmak ve dünyadaki bir papağanın bedenine bürünen ‘ölüm’ ile arkadaş olmak ister. Tuesday, yeni arkadaşının ona son dileğini yerine getirmesini umar. Film vizyonda.

• SERGİ

Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen ‘Rehberli Turlar’, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. ‘Arter’de Uzun Cumartesi’ uygulamasının geçerli olacağı 21 Eylül’de, Türkçe rehberli turlar düzenlenecek. Katılım kontenjanla sınırlı.

İZMİR

• SERGİ

Arkas Sanat Merkezi, Barselona doğumlu Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun yaşamı boyunca çeşitli tekniklerle ürettiği eserlerinden oluşan ‘Joan Miró: İmge, Metin ve Gösterge’ sergisine ev sahipliği yapacak. 26 Eylül – 9 Şubat tarihlerinde düzenlenen sergi, Miró’nun hayal gücünü merkeze alan sanat anlayışını izleyicilerle buluşturacak.

Joan Miró

ÇANAKKALE

• BİENAL

Çanakkale Bienali İnisiyatifi tarafından düzenlenen Çanakkale Bienali’nin 9’uncu edisyonu 4 Ekim’de başlıyor. Bu yıl ‘Zamana Bırakmak’ başlığıyla ve 50’nin üzerinde sanatçının katılımıyla güncel konulara odaklanan bienal; kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen zengin içerikle sanatseverlere açmaya hazırlanıyor.