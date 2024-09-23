Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SÖYLEŞİ

60. Uluslararası Venedik Bienali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldıktan sonra ilk kez Türkiye’ye gelen Nil Yalter, ‘Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar Üzerine’ başlıklı bir söyleşi için Arter’de izleyicilerle buluşuyor. Yalter’in 26 Eylül Perşembe, saat 19.00’da Eda Berkmen ile birlikte gerçekleştireceği etkinlikte, sanatçının bienalde sergilenen serisine odaklanılacak. Etkinlik ücretsiz.

• ATÖLYE

Sakıp Sabancı Müzesi, dünyaca ünlü Alman sanatçı Georg Baselitz’in eserlerini çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor. Atölye serisi, ‘Pusetli Aileler Atölyeleri’ ile başlıyor. Bu etkinliklerde minikler, aileleriyle birlikte sanatla ilk temaslarını kurarken, duyusal oyunlarla renklerin ve şekillerin büyülü dünyasına adım atacaklar. Program, 2-4 yaş arası çocuklar için 28 Eylül Cumartesi günü, 11.00’de düzenlenecek.

• TİYATRO

Teatro Rudius, yeni sezonu yepyeni bir oyunla, ‘Bayanlar Baylar Dario Moreno’ ile karşılıyor. Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği oyun, ünlü müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşıyor. Seyircileri müzikli bir teatral şölene ve Moreno’ya saygı duruşuna davet eden oyunun prömiyeri, 27 Eylül Cuma, saat 20.30’da Beyoğlu Atlas 1948’de gerçekleştirilecek.

• SERGİ

Maçka Sanat Galerisi, bu sezonun ilk sergisini 24 Eylül’de heykel sanatçısı Seyhun Topuz’un ‘Oyun’ adlı yapıtı ile açıyor. Topuz, izleyicilerini küplerin yerleri değiştirerek veya döndürerek elde edilebilecek milyonlarca olasılık arasından yapacağı seçimlerle kare üzerinde kendi yapıtının görselini oluşturabileceği devingen, interaktif bir oyuna davet ediyor. 2 Kasım’a kadar görebilirsiniz.

• KONSER

Müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri hâline gelen ve ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina, duygusal şarkılarını 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, saat 21.00’de müzikseverlerle buluşturacak.