Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Vizyon filmi ‘En Sevdiğim Pastam’ın kahramanı; Tahran’da yalnız başına yaşayan, yetmiş yaşındaki Mahin. Dört duvar arasında tekdüze bir hayat süren kadın, bir öğleden sonra arkadaşlarıyla buluşup çay içerken konuşulanların ardından yalnızlığından kurtulmaya, gençliğinin kaybolan özgürlüğüyle yeniden buluşmaya ve aşk hayatını canlandırmaya karar verir. Fakat Mahin’in, hoşlandığı biriyle güzel bir akşam geçirme planı çok geçmeden unutulmaz bir maceraya dönüşür.

• SERGİ

Saint Benoît Lisesi, 13 Ekim’e kadar sürdürülecek olan, 212 Photography Istanbul kapsamındaki ‘Döngüde Olan’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Kurum, sanatseverleri Ahmet Rüstem Ekinci ve Hakan Sorar’ın mekânın sınırlarını aşan dijital deneyimini paylaşmak ve okulun tarihine tanıklık etmek üzere Saint Benoît Kilisesi’ne davet ediyor.

• SEMPOZYUM

İtalyan Kültür Merkezi’nin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi(İÜ) ile işbirliği içinde düzenlediği 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, ‘Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler’ ana başlığıyla gerçekleştirilecek. Sempozyumda; Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, gibi önemli arkeolojik alanlarda faaliyet gösteren arkeologlar, konuşmacı olarak yer alacak. 4 Ekim Cuma günkü oturumlar saat 09.30’da İÜ Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

• MÜZİKAL

Çocuklarla en sevilen oyunları 21 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kusursuz Dünya Müzikali ile bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, 5 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 ve 14.30’da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

İZMİR

• KONSER

Türkiye’nin klasik müzik sahnesinde önemli bir yer edinen Olten Filarmoni Orkestrası, 2013 yılında başladığı müzikal yolculuğunu yeni sanat sezonuyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Her geçen yıl sanatseverlere sunduğu unutulmaz performanslarla adından daha fazla söz ettiren Orkestra; yeni sezonda da izleyicilere yalnızca müzik sevgisi değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve farkındalık aşılamayı hedefliyor. Sezon açılış konseri olan ‘Jurjen Hempel & Olga Scheps Konseri’ni 16 Ekim akşamı, saat 20.30’da, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dinleyebilirsiniz.