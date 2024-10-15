Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

‘Tektonik Hafıza’ başlıklı karma sergi, Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor. İsmini üzerinde yaşadığımız tektonik levhalardan alan sergi, yerkürenin altında ve üstünde olanlarla kurduğumuz devinim hâlindeki ilişkiden esinlenerek insanlık hafızasındaki kesintisiz değişim ve dönüşümü ortaya koyan yapıtları bir araya getiriyor. Sergi 2 Kasım’a kadar açık olacak.

• KONSER

Anemos Trio, flüt, klarnet ve fagotun uyumunu müziğin farklı renkleriyle harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Akademide ve konser salonlarında önemli başarılara imza atmış üç sanatçıdan oluşan grup, müzikal çeşitlilik ve kendi enstrümanlarında gösterdikleri ustalığı öne çıkartan seçkin repertuvarlarıyla Yeldeğirmeni Sanat’ın sezon açılış konserinde sahne alıyor. Konser 19 Ekim Cumartesi günü, saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

• TİYATRO

Evren Bingöl ve Anıl Helvacı’nın yazdıkları, Başak K. Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in yönettiği ‘Keşke’; yıllar sonra bile bizlere ilham vermeye, öncülük etmeye devam eden ve geleceği yüz yıl öncesinden gören bir liderin, günümüz ülkesine gelişinin hayalî olarak kurgulandığı bir anlatı. Prömiyer, 16 Ekim Çarşamba, 20.30’da DasDas’ta.

• SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi, çekildiği dönemin en büyük isimlerini bir araya getiren ve sinema tarihimiz açısından pek çok ‘ilk’i barındıran 1935 tarihli ‘Aysel, Bataklı Damın Kızı’nı restore ederek sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Nâzım Hikmet’in, İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ün eserinden uyarladığı filmin yönetmen koltuğunda Muhsin Ertuğrul, başrolünde ise Cahide Sonku var. Bursa’nın Çalı Köyü’nde çekilen film, çalıştığı evin beyi tarafından hamile kaldığı için köylünün dışladığı, ancak hakkını aramak için sergilediği tavır ile Ali’nin hayranlığını kazanan Aysel’in hikâyesini anlatıyor. Film, Ekim 2024-Ocak 2025 programı kapsamında gösterilecek.

• EĞİTİM

İstanbul Modern’in ‘Okul Öncesi Müzede’ eğitim programı, erken çocukluk dönemine odaklanıyor. Program, çocuklara sanat yapıtlarıyla bir arada yaratıcı öğrenme deneyimleri sunuyor. 2–6 yaş grubu çocukların yaratıcı düşünme becerileri ve sanatsal gelişimleri için tasarlanan müze etkinlikleri, sanat yapıtlarından esinleniyor. Program, her çarşamba eğitim kurumları için saat 10.00 ve 13.00’te düzenleniyor. Her ayın bir cumartesi günü düzenlenen etkinliklere ise 2–3 yaş çocuklar bir ebeveyniyle birlikte katılabilir. Kayıtlar için rezervasyon gerekiyor.