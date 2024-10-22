Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Eleştirmenler tarafından ‘Fado'yu yaşıyor ve Fado ile nefes alıyor’ diye övgüyle söz edilen Cristina Branco, Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak Fado’ya yeni bir kapı açıyor. Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş tınılara yönelen Cristina Branco, yepyeni albümü ‘Mãe’ ile Türkiye’de ilk kez CRR’de sahne alacak. 18 albümündeki en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak Cristina Branco’nun konseri 26 Ekim Cumartesi akşamı, saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

• DANS

28’inci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Japonya’nın evrensel kültür mirasına en çarpıcı hediyelerinden biri olan butoh dansının büyüleyici, şaşırtıcı ve insanı derinden etkileyen dünyasında Amagatsu’nun benzersiz estetiği ve topluluğunun eşsiz dansçılarından yaşamın ve doğanın güzelliğine övgü niteliğindeki ‘Utsushi’, 24 ve 25 Ekim akşamları, saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir.

• SERGİ

Alaattin Akbulut’un doğa ve manzara soyutlamalı kompozisyonlarından oluşturduğu ‘Voyage II’ resim sergisi The Best Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ekrem Yalçındağ’ın yaptığı sergide sanatçının üretimlerinden geniş bir seçki yer alıyor. Sergi, 27 Ekim’e kadar görülebilir.

• SİNEMA

Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen 12’nci Canlandıranlar Uluslararası Animasyon Film Festivali bu yıl 27 Ekim’e kadar sürdürülecek. ‘Animasyon, sihre en yakın şey!’ tanımı bu senenin teması. Tamamen, animasyon ve ilgili disiplinlere adanmış olan festival Fransız Kültür Merkezi, Müze Gazhane ve İBB Beyoğlu Sineması’nda gösterimler, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile animasyonseverleri ağırlayacak.

• FESTİVAL

Zorlu PSM’nin ‘çok sesli festival’ mottosu ile bu yıl 8’incisini gerçekleştireceği ‘MIX Festival presented by %100 Müzik’, elektronikten indie’ye, rap’ten dans müziğine kadar 2-3 Kasım’da sevilen isimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalde sahne alacak isimlerden bazıları şöyle: Monday in Neptune (Live), Bedük, Temples, Milky Chance, Digitalism (Live), Σtella, Yīn Yīn.