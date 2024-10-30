Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ



Ruzy Gallery, Çağatay Odabaş’ın ‘Işık. Gölge. Sahneler’ başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği sergi, sinema ile resim arasında paralellik kurarak ilhamını Caravaggio, Rembrandt ve Georges de La Tour’un ışık ve gölge oyunlarından alıyor. Sergi, antika nesneleri bir araya getirerek, Odabaş’ın ‘sahneler’ oluşturmak için kullandığı film karelerini yeniden canlandırıyor. 25 Aralık’a kadar ziyarete açık.

• SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi’nde sinemanın erken dönemine ait eserlerin canlı müzik eşliğinde seyirciyle buluştuğu Sessiz Perşembe’nin konuğu tarihin ilk kadın yönetmenlerinden Germaine Dulac. Sadece yenilikçi sinema dili ve deneysel filmlerindeki sofistike anlatımıyla değil geleneksel cinsiyet rollerine muzipçe meydan okuyan hikâyeleriyle de sinemanın öncü kadınlarından biri olan Dulac’ın Seyahate Davet, Sigara, Deniz Kabuğu ve Rahip filmleri gösterilecek.

• FESTİVAL

Geçen yıl sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan MUBI FEST İstanbul, 7-10 Kasım arasında Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünya çapında 15 milyondan fazla üyesi bulunan en büyük sinemasever topluluğu MUBI’nin bu yıl daha da zenginleşen bir program sunacağı festival, 15 filme ev sahipliği yapacak.

• KONSER

Borusan Müzik Evi’nin yeni sezon açılış konserinde Berke Can Özcan, 9 Kasım Cumartesi akşamı saat 21.00’de ‘Twin Rocks’ albümünü canlı olarak ilk kez seslendirecek. Norveçli trompet ustası Arve Henriksen, Brooklynli bariton saksofoncu Jonah Parzen-Johnson, Köln’den Ozan Tekin ve İstanbul’dan bas gitarist Ozan Kısaparmak, Özcan’a eşlik edecek.

BARTIN

• TİYATRO

Sabahattin Ali’nin kendi hayatından yola çıkarak yazdığı ‘Kürk Mantolu Madonna’ etkileyici atmosferiyle Bartınlı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Raif Efendi ve Maria Puder’in birbirlerini tanıma ve anlama süreçleri, önyargıları, belki de ölümsüz olabilecek bir aşk hikâyesi, nasıl bir çekmeceye hapsedilir şiirsel bir dille seyircinin önüne serilecek. Oyun 20 Kasım Çarşamba, saat 20.00’de Bartın Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.