Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Bakırköy Sanat, İyilik İçin Sanat Derneği’nin hayata geçirdiği, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinden seçilmiş başarılı öğrencileri sanat dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan ‘Anadolu’dan İzlenimler’ projesinin sergisine ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçılar, Anadolu’nun kültürel zenginliğini sanatlarına yansıtarak kendilerine özgü bir dil oluşturmakta. Sergi 31 Ocak’a kadar açık.

• DANS

Duna Dans Topluluğu, Macar halk dansları geleneğinin otantik fakat serbest bir yorumunu sunmak için İstanbul'a geliyor. 1957'de kurulan topluluk halk danslarına ilgi uyandırmak, klişeleri yıkmak, çeşitliliği ve sanatsal ifade gücünü yansıtmak için yıllardır dans ediyor. Gösteriyi 7 Kasım Perşembe, saat 19.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz.

• OPERET

F. Lehar, J. Strauß, E. Kálmán, O. Nicolai, L. Fall, R. Stolz, N. Dostal ve V. C. Zeller'in eserlerinden oluşan bir kolaj olarak, bir ilişkinin iniş ve çıkışlarını anlatan ‘Sahneli Operet’, Yeldeğirmeni Sanat’ta seyircisini bekliyor. Diplomat Danilo ve uzun süredir evli olduğu eski bir şarkıcı olan eşi Silva, çok zamandır unutulmuş olan anılarını gün yüzüne çıkarır. Geçmiş zamanlar yeniden canlanır ve tüm yaşamları sanki hızlı bir çekimdeymiş gibi görünür; ilk karşılaşmaları ve sonra ilk randevu… Soprano Maria Gessler ve bariton Martin Kronthaler’e piyanoda Nurser Ugan’ın eşlik edeceği operet, 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de.

• KONSER

Piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera, Latin ve Afro-Küba ezgilerinin harmanlandığı repertuvarlarını 26 Kasım Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle paylaşacaklar. Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğini bir araya getirecekleri konser, saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

• ÇOCUK ATÖLYESİ

Arter’in çocuk atölyeleri, kasım ayında da farklı yaş gruplarından katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor. Galerinin Atölye alanı 14 Kasım’da ücretsiz olarak 6-11 yaş aralığındaki çocukların kullanımına açılacak. Çocuk atölyeleri ara tatil boyunca; 15 Kasım’da ‘Gez, Bak, Çiz’, 16 Kasım’da ise ‘Köşe Eserim’ ve ‘Keşfet, Tasarla, Öğren’ başlıklarıyla gerçekleştirilecek.